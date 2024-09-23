Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Guardian показало, як живуть люди в Покровську

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
The Guardian показало, як живуть люди в Покровську
фото:theguardian

У своєму репортажі видання розповідає про важкі умови, в яких опинилися мешканці міста

Російські війська наступають на Покровськ, з кожним днем вибухи стають все ближчими, а жителі постають перед важким вибором – евакуюватись чи залишитись. The Guardian описує драматичну ситуацію в Покровську, де люди змушені кидати свої домівки через інтенсивні бої.

Волонтери намагаються вивезти всіх охочих, але не завжди встигають. Валерія Танащук, збираючи речі, зі сльозами на очах розповідає про свій старий дім, який доводиться залишити. Два місяці тому вона відправила семирічну доньку в безпечніше місце, а тепер сама змушена тікати від війни.

The Guardian показало, як живуть люди в Покровську фото 1
фото: theguardian

Російські окупанти зруйнували мости в Покровську та навколишніх селах, ізолювавши місто. Вокзал закритий, виїхати можна лише власним транспортом.

Не всі мають можливість виїхати. Дехто не має грошей на оренду житла в інших містах, інші доглядають за хворими родичами або дітьми з інвалідністю. Є й ті, хто просто не встиг евакуюватись – зв'язок з ними вже втрачено.

На жаль, є й ті, хто чекає на прихід «русского мира». Але таких небагато, кажуть місцеві. Більшість розуміє, що Росія не зупиниться на одній області і буде продовжувати наступ. Попри складнощі, в місті ще є світло, хоча газ вже відсутній. Ринок працює декілька годин на день, люди запасаються продуктами.

Волонтери продовжують вивозити людей з Покровська, ризикуючи власним життям. 

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають складні бої.

Читайте також:

Теги: наступ вокзал окупанти росія Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Вінниці на зберігання привезуть з Покровська пам’ятник Миколі Леонтовичу
До Вінниці на зберігання привезуть з Покровська пам’ятник Миколі Леонтовичу
14 вересня, 13:04
З виступу президента Зеленського найбільший резонанс викликала тема «Плану перемоги», який він збирається представити у США
Конференція YES: план перемоги Зеленського та перспективи для Росії
17 вересня, 19:02
«Швидка» забрала чотирьох поранених людей до лікарні
Окупанти атакували Кривий Ріг у день жалоби: є поранені
28 серпня, 11:40
Ілон Маск придбав Twitter за понад $44 мільярди
Маск розкрив імена акціонерів, які допомогли йому купити Twitter: серед них російські олігархи
25 серпня, 12:27
Рішення про евакуацію ухвалено у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації
Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині
26 серпня, 18:17
Очільнику РПЦ не сподобалася церемонія відкриття Олімпіади
Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі
11 вересня, 15:23
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ
11 вересня, 21:53
Міноборони Британії проаналізувало ситуацію на Курщині
Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки
15 вересня, 14:47
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
21 вересня, 12:25

Події в Україні

Обстріл Запоріжжя та візит Зеленського до США: головне за ніч
Обстріл Запоріжжя та візит Зеленського до США: головне за ніч
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
The Guardian показало, як живуть люди в Покровську
The Guardian показало, як живуть люди в Покровську
ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW
ЗСУ просунулися під Сватовим: карти ISW
Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)
Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
115K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
50K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
44K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua