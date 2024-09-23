The Guardian показало, як живуть люди в Покровську

У своєму репортажі видання розповідає про важкі умови, в яких опинилися мешканці міста

Російські війська наступають на Покровськ, з кожним днем вибухи стають все ближчими, а жителі постають перед важким вибором – евакуюватись чи залишитись. The Guardian описує драматичну ситуацію в Покровську, де люди змушені кидати свої домівки через інтенсивні бої.

Волонтери намагаються вивезти всіх охочих, але не завжди встигають. Валерія Танащук, збираючи речі, зі сльозами на очах розповідає про свій старий дім, який доводиться залишити. Два місяці тому вона відправила семирічну доньку в безпечніше місце, а тепер сама змушена тікати від війни.

фото: theguardian

Російські окупанти зруйнували мости в Покровську та навколишніх селах, ізолювавши місто. Вокзал закритий, виїхати можна лише власним транспортом.

Не всі мають можливість виїхати. Дехто не має грошей на оренду житла в інших містах, інші доглядають за хворими родичами або дітьми з інвалідністю. Є й ті, хто просто не встиг евакуюватись – зв'язок з ними вже втрачено.

На жаль, є й ті, хто чекає на прихід «русского мира». Але таких небагато, кажуть місцеві. Більшість розуміє, що Росія не зупиниться на одній області і буде продовжувати наступ. Попри складнощі, в місті ще є світло, хоча газ вже відсутній. Ринок працює декілька годин на день, люди запасаються продуктами.

Волонтери продовжують вивозити людей з Покровська, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають складні бої.