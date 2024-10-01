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Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
Денис Пушилін разом із спільниками займався депортацією українських дітей
фото: СБУ

Денис Пушилін виконував вказівки Кремля щодо депортації українських дітей

Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна. Про це повідомляє СБУ.

«За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента РФ. Мова йде про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат», – йдеться у повідомленні.

Серед депортованих дітей – троє з Маріуполя, яких окупанти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще дев'ять неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк, зазначає СБУ.

За інформацією слідства, керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін виконував вказівки Кремля щодо депортації українських дітей. Для цього він підписав «постанову № 84» про виїзд дітей нібито для «оздоровлення» у медустановах та закладах відпочинку на території Росії.

«Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй «радниці» – Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює так звану «службу у справах сім’ї та дітей ДНР». Як з’ясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви. Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна», - повідомили в СБУ.

Правоохоронці зазначають, що частину депортованих дітей передали на «виховання» громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента РФ з прав дитини.

СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, аналітикиня Української Гельсінської спілки Аксана Філіпішина в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що відбувається з викраденими Росією дітьми після повернення.

За даними Аксани Філіпішиної, станом на серпень 2024 року Росія депортувала 19 546 дітей з України, але упродовж багатьох місяців чисельність повернутих застигла на позначці 388. Вона припускає, що в Україну повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації.

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Теги: діти депортація Денис Пушилін Донеччина «ДНР» Маріуполь Україна війна окупанти окупація росія росіяни путін путінський режим СБУ підозра

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