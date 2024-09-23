Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі

Російські безпілотники вкотре пролітають поруч з Хмельницькою АЕС

«Енергоатом» зауважує, що Росія вкотре наражає на небезпеку українські атомні об’єкти

Уночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Таким чином окупанти намагалися зімітувати атаку на атомний об'єкт. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» зауважує, що Росія вкотре наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор.

«Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними», – наголосив керівник «Енергоатому» Петро Котін.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня країна-агресорка РФ атакувала Хмельниччину дронами. Ворожий безпілотник впритул наблизився до Хмельницької атомної електростанції. Влучання в об'єкт не допущено.