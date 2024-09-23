Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі
Російські безпілотники вкотре пролітають поруч з Хмельницькою АЕС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Енергоатом» зауважує, що Росія вкотре наражає на небезпеку українські атомні об’єкти

Уночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Таким чином окупанти намагалися зімітувати атаку на атомний об'єкт. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» зауважує, що Росія вкотре наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор.

«Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними», – наголосив керівник «Енергоатому» Петро Котін.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня країна-агресорка РФ атакувала Хмельниччину дронами. Ворожий безпілотник впритул наблизився до Хмельницької атомної електростанції. Влучання в об'єкт не допущено.

Читайте також:

Теги: Хмельницька АЕС АЕС Енергоатом Україна росія війна безпілотник атомна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матеріалі йдеться, що Зеленський намагається досягти перелому на фронті
Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild
15 вересня, 08:57
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
13 вересня, 09:41
Кадри пожежі в 11-поверхівці у Раменському
Після атаки безпілотників у Підмосков'ї спалахнули пожежі (оновлено)
10 вересня, 05:11
Глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою
Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку
6 вересня, 11:49
Знижуйте швидкість перед калюжами аби уникнути неприємностей
Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто
5 вересня, 22:22
Компанія Diamond Aircraft могла працювати із Росією
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
5 вересня, 10:51
Найбільша в Європі Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває в окупації
Чи може Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: коментар «Укренерго»
29 серпня, 14:33
Білоруський диктатор намагається уникнути будь-яких дій, які могли б призвести до послаблення його контролю над країною
Чи зможе Лукашенко вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
27 серпня, 10:01
Рівень безпеки на базі в Гайленкірхені був посилений через можливу загрозу
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
26 серпня, 14:07

Події в Україні

Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
Червоний Хрест вкотре не приїхав на зустріч з родинами військовополонених – Лубінець
Червоний Хрест вкотре не приїхав на зустріч з родинами військовополонених – Лубінець
Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі
Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі
Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
Наступ на Харківщині. Британська розвідка розкрила плани окупантів
Наступ на Харківщині. Британська розвідка розкрила плани окупантів
На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських
На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
38K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
9976
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову
7725
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua