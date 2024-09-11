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Заборона в'їзду росіян до Шенгенської зони: Литва виступила із закликом до ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Заборона в'їзду росіян до Шенгенської зони: Литва виступила із закликом до ЄС
Аста Скайсгіріте висловилась проти росіян у Європі
Фото: wikipedia.org

Литва закликає ЄС знайти «юридичні рішення» для заборони відвідання росіянами країн ЄС

Країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини. З такою заявою виступила радник президента Литви Аста Скайсгіріте в ефірі радіо Žinių radijas. 

«Проблема в тому, що шенгенська віза фактично полегшує поїздки всередині Шенгенської зони – між країнами Шенгенської угоди немає контрольно-пропускних пунктів. Думаю, міністри закордонних справ ЄС, коли зустрінуться наступного разу, могли б зайнятися цим питанням та запропонувати юридично допустимі рішення, щоб запобігти в'їзду до країн Угоди», – зазначила чиновниця. 

Приводом для занепокоєння представниці литовської влади стало недавнє рішення Угорщини включити Росію, Білорусь та низку інших країн до програми «Національна карта». Її учасники можуть отримати дозвіл працювати в республіці без перевірки служби безпеки. Однак для звичайних туристів жодних послаблень немає. 

У свою чергу, МЗС Угорщини запевнило колег, що документи росіян, як і інших претендентів на отримання «Національної карти», все одно ретельно вивчатимуть, перш ніж впустити їх до країни. Тож жодної загрози для Європейського союзу рішення полегшити візову політику для РФ нібито не несе. 

Наступний саміт європейських лідерів відбудеться у жовтні. Не виключено, що Литва на тлі власних побоювань ініціює обговорення видачі шенгенських віз росіянам. Втім, подібні заклики з боку деяких держав у ЄС звучали і раніше, проте глави країн Союзу здебільшого залишають такі заяви поза увагою. 

До слова, Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ. Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння

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Теги: саміт Європа Угорщина Литва озброєння росіяни

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Політика

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