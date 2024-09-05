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Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
У дійсності, як стверджує слідство, росіяни купили спорткар в автосалоні німецького міста Вегберг і перегнали на територію України для безкоштовного розмитнення
фото з відкритих джерел

Після оборудки з дороговартісним авто експосадовець змінив прізвище

Колишній тимчасово виконувач обов’язків директора державного підприємства Міністерства оборони «Оборонавторемсервіс» Валентин Слободянюк фігурує у кримінальному провадженні щодо декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, експосадовець у щорічних е-деклараціях за 2022-2023 роки зазначив про володіння елітним автомобілем Ferrari Roma, 2020 року випуску вартістю 6,46 млн грн. Слободянюк вказав, що володіє цією автівкою з початку травня 2022 року.

Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян фото 1
дані з реєстру декларацій

Натомість слідство називає колишнього посадовця фіктивним власником Ferrari. За матеріалами справи, справжніми володільцями коштовного спорткару є двоє громадян Росії, котрі мешкають у Євросоюзі. Вони ж вийшли на Слободянюка, коли той ніде не працював, і за грошову винагороду запропонували йому безоплатно розмитнити Ferrari на території України. Нагадаємо, що відповідні зміни до Податкового кодексу народні депутати внесли у березні 2022 року. Це дозволило безкоштовно розмитнити авто з ЄС.

Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян фото 2
витяг із судового реєстру

Як з’ясували правоохоронці, 30 квітня 2022 року згадані росіяни купили синю Ferrari Roma, 2020 року випуску в автосалоні німецького міста Вегберг. Вартість покупки склала 210 тис. євро. На початку травня того ж року громадянин Польщі завіз спорткар росіян в Україну для розмитнення. Саме Валентин Слободянюк (на той час мав прізвище Штика і змінив його навесні 2023 року) допоміг провести оборудку з безкоштовним розмитненням автівки росіян.

7 травня 2022 року авто Ferrari перетнуло польський кордон на пункті пропуску Рава-Руська і більше на територію України не поверталося. За кермом перебувала лікар- стоматолог зі Львова, якій довіреність на один день виписав Слободянюк (він же Штика). Наразі спорткар фіксується у Парижі, яким і розпоряджаються росіяни.

В цілому, слідство підрахувало: у результаті проведеної «схеми» вдалося уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу (20% ПДВ та 10% державне мито) на суму в 63 тис. євро.

26 липня цього року Печерський райсуд наклав арешт на Ferrari Roma, 2020 року випуску, яка записана на Валентина Слободянюка. Сам же посадовець звільнився з «Оборонавторемсервісу» на початку травня 2024 року. Тобто за пару днів до реєстрації правоохоронцями кримінального провадження за фактом декларування недостовірної інформації паном Слободянюком. Із матеріалів провадження поки невідомо, чи оголошувало слідство підозру експосадовцю.

Ще цікавий факт. Перед фіктивним оформленням Ferrari Валентин Слободянюк оформив позику 6,5 млн грн, яку відобразив у своїх деклараціях. Гроші йому буцімто дав у борг громадянин України Денис Записний.

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Теги: злочин росіяни Міноборони Ferrari автомобіль декларація війна

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