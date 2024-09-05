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У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі
Завод «Пластик» – російське хімічне підприємство у місті Узлова Тульської області. Одне із містоутворюючих підприємств
фото: Telegram / Тула с огоньком

Причиною загорання нібито став спалах ємностей із машинним маслом

У Росії зайнялась масштабна пожежа на заводі «Пластик» в Тульській області. Про це повідомляють росЗМІ.

Площа загоряння – близько 1500 кв. метрів, пожежники досі не можуть впоратися із вогнем. За попередніми даними, горить цех заводу, що будується.

Причиною пожежі на заводі «Пластик» в Узловій нібито став спалах ємностей із машинним маслом. Очевидці повідомляють про сильний запах пластику.

Постраждалих та небезпеки переходу пожежі на житлові будівлі нібито немає, повідомили у російському відомстві. За дорученням губернатора Дмитра Міляєва на місце виїхав міністр з регіональної безпеки Сергій Косов.

Відкрите акціонерне товариство «Пластик» – російське хімічне підприємство у місті Узлова Тульської області. Одне із містоутворюючих підприємств міста.

Нагадаємо, у серпні, почалась потужна пожежа у Москві. Спалахнула двоповерхова адміністративна будівля на заході російської столиці.

Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів. Російське МНС залучило до гасіння спеціальний корабель «Полковник Чернишев», а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру - три Ка-32 і Мі-26.

Також Росія визнала ураження Московського нафтопереробного заводу. А на початку місяця у Тверській області РФ безпілотники атакували електростанцію.

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Теги: пожежа росія міністр пластик полковник

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