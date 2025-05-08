Ціна путінських понтів
«Понти матимуть наслідки для всіх»
Близько пʼяти з половиною мільярдів доларів складають прямі збитки російської економіки від одного дня побєдобєсія – понад 450 мільярдів деревʼяних рублів.
Понти матимуть наслідки для всіх.
У понад 30 містах мордору вирубаний або серйозно обмежений інтернет.
Не працює або працює з перебоями мобільний звʼязок.
Практично не можливо розрахуватися через банківські додатки та карточки.
Не працюють банкомати.
Розрахунок тільки готівкою.
Не можливо викликати таксі та скористатися доставкою.
Міста перетворення фактично на концтабори з детальним оглядом всього і всіх.
Вікна, що виходять на проїжджі дороги мають бути закритими і до них не можливо наближатися.
Аеропорти Підмосковʼя не працюють, тому іноземних гостей просять прилетіли в інше місто.
А вже звідти потягом чи автомобілем до Москви.
Москва у гіршій осаді ніж взимку 1944 року.
Тільки цього разу вона впала.
Принаймні цифрова економіка вже…
І це лише початок.
А поки Путін викидає мільярди доларів на понти, росіяни йдуть у штурми на жигулях і китайських мотоциклах і вмирають в Україні з дєдівським розмахом…
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