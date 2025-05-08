Як Путін поховав економіку заради одного дня побєдобєсія

«Понти матимуть наслідки для всіх»

Близько пʼяти з половиною мільярдів доларів складають прямі збитки російської економіки від одного дня побєдобєсія – понад 450 мільярдів деревʼяних рублів.

Понти матимуть наслідки для всіх.

У понад 30 містах мордору вирубаний або серйозно обмежений інтернет.

Не працює або працює з перебоями мобільний звʼязок.

Практично не можливо розрахуватися через банківські додатки та карточки.

Не працюють банкомати.

Розрахунок тільки готівкою.

Не можливо викликати таксі та скористатися доставкою.

Міста перетворення фактично на концтабори з детальним оглядом всього і всіх.

Вікна, що виходять на проїжджі дороги мають бути закритими і до них не можливо наближатися.

Аеропорти Підмосковʼя не працюють, тому іноземних гостей просять прилетіли в інше місто.

А вже звідти потягом чи автомобілем до Москви.

Москва у гіршій осаді ніж взимку 1944 року.

Тільки цього разу вона впала.

Принаймні цифрова економіка вже…

І це лише початок.

А поки Путін викидає мільярди доларів на понти, росіяни йдуть у штурми на жигулях і китайських мотоциклах і вмирають в Україні з дєдівським розмахом…