ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico

ЄС розглядає запровадження високих тарифів або навіть повне торговельне ембарго проти Москви

Після відмови диктатора Володимира Путіна від 30-денного припинення вогню в Україні, лідери ЄС і Великої Британії шукають способи завдати нищівного удару по російській економіці, який затьмарить будь-який попередній раунд санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що в основі обговорюваних заходів ідея американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував ввести 500% мита на російський експорт. Серед можливих кроків – запровадження високих тарифів або навіть повне торговельне ембарго проти Москви.

Нагадаємо, що 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Вони також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Зауважимо, Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.