Австралію накрила потужна повінь: є загиблі (відео)

Повінь у регіоні перевищила столітні показники найбільших підтоплень

Австралія зіткнулася з найпотужнішою повінню за століття. Щонайменше три жертви, зниклі безвісти та сотні евакуйованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Як повідомляє Associated Press, повінь накрила східне узбережжя Австралії. Велику воду спричинили затяжні зливи, які не вщухають. У штаті Новий Південний Уельс стихія вже забрала життя трьох людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Через прогнозоване продовження опадів кількість постраждалих може зрости.

Повінь у регіоні перевищила показники найбільших підтоплень 1921 та 1929 років. Вода затопила навіть ті населені пункти, які раніше не фіксували паводків – серед них район поблизу міста Тарі.

Жертвами стихії стали 63-річний чоловік, якого знайшли мертвим у власному домі, ще один – близько 30 років – загинув у воді, а також 60-річна жінка, яку виявили біля затопленого авто. Поліція продовжує пошуки 49-річного чоловіка, що зник біля підтопленої дороги.

Усього за дві доби рятувальники евакуювали понад 500 людей. У багатьох випадках доводилося знімати людей із дахів домівок, залучаючи авіацію. Прем’єр Нового Південного Уельсу Крістофер Міннс застеріг: протягом доби негода продовжиться, а в зоні ризику залишаються майже 50 тис. осіб.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA заявило, що глобальний рівень моря у 2024 році піднявся більше, ніж очікувалося, через теплове розширення морської води і танення крижаних покривів і льодовиків.

Як повідомлялося, сильні повені обрушилися на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води.

До слова, сильна повінь, викликана зливами в Малайзії, змусила понад 122 тис. людей евакуюватися по всій країні.