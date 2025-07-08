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Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
Аварія у Керченській протоці сталася ще у грудні минулого року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха»

Мазут, який витік із затонулих російських танкерів у Керченській протоці, дістався берегів окупованої Росією Абхазії. Лабораторія екологічного моніторингу зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у водах Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Аварія сталася ще у грудні минулого року, але масштаби забруднення досі зростають. Російська влада не спромоглася вчасно локалізувати екологічну катастрофу, допустивши поширення мазуту на сотні кілометрів уздовж узбережжя. А оскільки уламки танкерів все ще залишаються на морському дні, витоки мазуту можуть продовжуватися.

«Сьомий місяць після аварії проблема просто ігнорується. Влада перестала навіть імітувати ліквідацію наслідків: жодних активних робіт не ведеться, а забруднені мазутом пляжі заповнені туристами. Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха. Кремль вчергове дає зрозуміти, що заради своїх політичних інтересів, як-от торгівля нафтою в обхід санкцій, готовий ризикувати довкіллям, життям і здоров’ям людей», – наголошує ЦПД.

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Як повідомлялося, у результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки виливалося 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. 

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Теги: Абхазія Чорне море екологія

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