Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії

Аварія у Керченській протоці сталася ще у грудні минулого року

«Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха»

Мазут, який витік із затонулих російських танкерів у Керченській протоці, дістався берегів окупованої Росією Абхазії. Лабораторія екологічного моніторингу зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у водах Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Аварія сталася ще у грудні минулого року, але масштаби забруднення досі зростають. Російська влада не спромоглася вчасно локалізувати екологічну катастрофу, допустивши поширення мазуту на сотні кілометрів уздовж узбережжя. А оскільки уламки танкерів все ще залишаються на морському дні, витоки мазуту можуть продовжуватися.

«Сьомий місяць після аварії проблема просто ігнорується. Влада перестала навіть імітувати ліквідацію наслідків: жодних активних робіт не ведеться, а забруднені мазутом пляжі заповнені туристами. Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха. Кремль вчергове дає зрозуміти, що заради своїх політичних інтересів, як-от торгівля нафтою в обхід санкцій, готовий ризикувати довкіллям, життям і здоров’ям людей», – наголошує ЦПД.

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Як повідомлялося, у результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки виливалося 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.