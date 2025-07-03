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У яких регіонах найбільше незаконних рубок: статистика

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У яких регіонах найбільше незаконних рубок: статистика
ДП «Лісове господарство» підбило підсумки незаконних рубок лісу у першому півріччі 2025 року
фото з відкритих джерел

Через воєнний стан і обмежений доступ до лісів на прифронтових територіях зросла кількість незаконної вирубки дерев 

Департамент безпеки ДП «Ліси України» оприлюднив статистику незаконних рубок за перше півріччя 2025 року. Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області посіли перші позиції за найменшим обсягом незаконних рубок деревини. Водночас майже половина всіх порушень зафіксована на Харківщині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДП «Ліси України»

Найменший обсяг порушень виявлено у філіях «Південний лісовий офіс» – Одеській і Миколаївській областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині, що входять до «Подільського лісового офісу». Загальна шкода у цих регіонах залишається мінімальною.

Половина всіх незаконних вирубок припадає на Харківську та Дніпропетровську області. До ДП «Ліси України» цьогоріч приєднали харківські держлісгоспи з деокупованих територій, створивши Ізюмське надлісництво. Перевірки цих підприємств виявили масштабні порушення, матеріали передано правоохоронцям для розслідування. Встановлюється, хто і на яких підставах вирубав тисячі кубометрів деревини.

Для Дніпропетровщини високий рівень порушень пояснюється обмеженим доступом лісової охорони до прикордонних лісів через бойові дії. Аналогічна ситуація спостерігається в інших прикордонних областях, зокрема Сумській та Чернігівській.

Підсумки незаконних рубок у регіонах України за перше півріччя 2025 року
Підсумки незаконних рубок у регіонах України за перше півріччя 2025 року
фото: ДП «Ліси України»

У тилових регіонах проблему створюють «чорні» лісоруби. Зазначається, що наприкінці 2024 року біля села Ясіня на Рахівщині правоохоронці затримали групу місцевих мешканців, які незаконно вирубали близько тисячі кубометрів деревини. Шкода оцінена у 40 млн грн – у кілька разів більше за офіційну суму збитків по регіону за перше півріччя 2025 року.

За даними Державного агентства лісових ресурсів, обсяги незаконних рубок залишаються приблизно на рівні попередніх років. Водночас лісова охорона нині фіксує у 3–4 рази менші масштаби порушень, ніж до створення ДП «Ліси України».

«Статистика Державного агентства лісових ресурсів України свідчить про більш менш однакові середні цифри з року в рік. Результати першого півріччя 2025-го швидше за все не будуть виключенням. Насправді сьогодні лісова охорона фіксує в 3–4 рази менші обсяги незаконних рубок, ніж упродовж останніх десяти років до створення ДП «Ліси України». Все інше – це результат роботи внутрішньої безпеки» – йдеться у повідомленні ДП «Ліси України».

Главком повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Нна території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.

Раніше «Главком» інформував, що правоохоронці завершили розслідування справи щодо 37-річного чоловіка, який організував масштабну схему незаконної вирубки дерев у лісових масивах Вишгородського району. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. За підрахунками правоохоронців, своїми діями фігурант завдав державі збитків на понад 300 тис. грн.

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Теги: вирубування лісу екологія статистика

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