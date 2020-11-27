ВООЗ: брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік

Регулярні фізичні навантаження мають важливе значення для запобігання серцевим захворюванням, діабету та раку

У світі близько п'яти мільйонів людей щороку помирають через малорухливий спосіб життя і брак фізичних навантажень. Кожен четвертий дорослий та чотири з п'яти підлітків нехтують заняттями спортом.

Про це йдеться в оновленій версії інструкцій Всесвітньої організації охорони здоров'я у сфері фізичного здоров'я, пише AP.

За даними ВООЗ, нині 25% дорослих і 80% молоді не займаються спортом, а під час карантину та самоізоляції на тлі пандемії коронавірусу ситуація ще погіршилася.

Регулярні фізичні навантаження мають важливе значення для запобігання серцевим захворюванням, діабету та раку, одночасно зменшуючи симптоми депресії та тривоги та зміцнюючи здоров'я мозку.

При цьому спорт має бути у житті всіх вікових категорій. Так, людям у віці старше 65 років рекомендують зосередитись на рівновазі, координації та силі м'язів.

У ВООЗ говорять, що «кожен рух йде на користь».

«Фізична активність будь-якого типу та тривалості може поліпшити здоров'я і самопочуття, але що більше, то краще», — заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рудігер Крех.

У ВООЗ зазначають, що лише 78 країн мають національні рекомендації щодо фізичної активності. А тим часом відсутність фізичної активності призводить до додаткових витрат на охорону здоров'я в розмірі 54 мільярди доларів на рік та ще 14 мільярдів доларів втрат через нестачу продуктивності.

Тож в організації закликали користуватись оновленими інструкціями «як основою», щоб побудувати власну політику щодо фізичних занять.