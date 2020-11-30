  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем

    • Розсилка
    Активний спосіб життя допоможе уникнути багатьох хвороб - У ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем
    Активний спосіб життя допоможе уникнути багатьох хвороб

    Почати займатися спортом ніколи не пізно

    Спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити до 5 мільйонів смертей на рік. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Голос Америки.

    За підрахунками експертів організації, 1 з 4 дорослих і 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, й серед жінок і дівчат активність нижча, ніж серед чоловіків і хлопців, й це позначається на здоров'ї населення та економіці країн. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, які пов'язані із неактивним способом життя, а також про втрати продуктивності праці.

    У звіті ВООЗ наголошують, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабетом, раком, зменшити прояви Альцгеймера.

    Експерти кажуть, що почати бути фізично активними ніколи не пізно. Адже йдеться не лише про професійний чи виснажливий спорт: ходіння, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді - все це допоможе мати міцніше здоров'я.

    Особливо це важливо у часи пандемії.

    «Якщо ми не будемо активними, ми ризикуємо створити іншу пандемію - поганого здоров'я через сидячий спосіб життя», – заявив Рудігер Крех, керівник програми ВООЗ із просування здорового способу життя.

    ВООЗ радить дорослим витрачати принаймні 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, й від години на день для дітей та підлітків. Зокрема, активність важлива для людей, старших за 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.

    Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік

    Також у ВООЗ розповіли, що потрібно для зупинки пандемії коронавірусу.

     

     

    Теги: здоров'я спорт ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies