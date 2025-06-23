Медведєв зробив гучну заяву про ядерний арсенал для Ірану

Водночас Мєдведєв додав, що засуджує удар США по Ірану – «він не досяг своїх цілей»

Медведєв заявив, що Росія не буде постачати ядерну зброю Ірану, але інші країни можуть це робити

Росія не збирається постачати ядерну зброю Ірану. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, інформує «Главком».

У соціальній мережі Х Медведєв зазначив: «Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, тому що, на відміну від Ізраїлю, ми є сторонами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

Водночас додав, що засуджує удар США по Ірану – «він не досяг своїх цілей».

«Я добре розумію, що це означає, адже я сам керував нашими ядерними силами на посаді президента. Але інші країни можуть – і саме про це йшлося. І ми точно не повинні сперечатися про те, у кого більше ядерної зброї.

Тим більше, що договір СНО (Новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь), який я колись підписав з президентом США, все ще діє – принаймні поки що. Питання лише в тому: що буде далі?», – написав він.

Раніше президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану.

«Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв недбало розкидався «N-словом» (Nuclear!) (англ. ядерним, – «Главком») і сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати негайно», – написав Трамп.

За його словами, до ядерної зброї не можна ставитися так недбало.