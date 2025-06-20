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Ізраїль розкрив деталі ліквідації іранських вчених-ядерників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль розкрив деталі ліквідації іранських вчених-ядерників
Наприкінці 2024 року було створено групу з близько 20 офіцерів, які мали обрати найважливіших зі 100 імен іранських вчених-ядерників
колаж: glavcom.ua

«Форум обезголовлень» розкриває таємниці ліквідації іранських вчених-ядерників: Ізраїль завдав удару по «мозку» ядерної програми Ірану

Нещодавно розкриті деталі операції, відомої як «Форум обезголовлень», проливають світло на ретельне планування та виконання Ізраїлем ліквідації ключових іранських вчених-ядерників. Ця масштабна операція, яка тривала десятиліттями збору розвідувальних даних, досягла своєї кульмінації в атаці на «збройову групу» іранського ядерного проєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynet.

Провокаційні заяви та «зброя судного дня»

Професор Ферейдун Аббасі, колишній голова Організації з атомної енергії Ірану
Професор Ферейдун Аббасі, колишній голова Організації з атомної енергії Ірану
фото: АР

Операції передували, зокрема, провокаційні заяви професора Ферейдуна Аббасі, колишнього голови Організації з атомної енергії Ірану. Менш ніж місяць тому, 26 травня, в інтерв'ю одній з іранських телемереж, Аббасі класифікував кожного громадянина Ізраїлю як законну ціль для знищення. Він також чітко дав зрозуміти, наскільки близька Ісламська Республіка до розробки ядерної зброї, заявивши, що Іран «досяг можливості створювати (ядерну) зброю 15-20 років тому, але не створив її з кількох причин». Аббасі підкреслив, що якби отримав наказ, він би створив «зброю судного дня». Це суперечить багаторічним запереченням Ірану щодо розробки ядерної зброї виключно для цивільних цілей.

«Форум обезголовлень»: вибір найважливіших цілей

речник Армії оборони
речник Армії оборони
фото: Ynet

У відповідь на зростаючі ознаки підготовки Ірану до атаки на його ядерний проєкт, Ізраїль приступив до розробки власної контрстратегії. Цим процесом керував «Йотам», псевдонім керівника іранського ядерного відділу в технологічній сфері дослідницького відділу Розвідувального управління. Під його керівництвом наприкінці 2024 року було створено «Форум обезголовлень» – групу з близько 20 офіцерів, які мали обрати найважливіших зі 100 імен іранських вчених-ядерників.

Критерієм для вибору було «знання – найважливіший інгредієнт у створенні атомної бомби». Йотам пояснив: «Ми обрали тих, чиє усунення з гри завдасть найбільшої шкоди, щоб запобігти створенню іранцями такої бомби». На форумі обговорювали кожного вченого, зважуючи його важливість та можливість заміни. Метою було досягнення «максимальних результатів з мінімальною шкодою».  

Ліквідація «Аса подвійного» та інших ключових вченихЗі ста кандидатів було сформовано список, з яких десять іранських атомників були визначені як цілі для першої хвилі атаки ВПС Ізраїлю в Тегерані. Четверо з них, включаючи Ферейдуна Аббасі, були віднесені до категорії «А» – найвищого рівня важливості для ядерного проєкту.

Аббасі був експертом з «воістину унікальними знаннями» у сфері радіації та нейтроніки, маючи комплексне бачення всіх компонентів іранської ядерної програми. Поруч з ним у категорії «А» були: Акбар Маталі Заде (експерт з хімічної інженерії), Саїд Барджи (інженер-матеріалознавець) та Мансур Асгарі (фізик).  

Ізраїльське розвідувальне співтовариство десятиліттями пильно стежило за цими вченими, особливо за членами «збройової групи», яка відповідає за приховану, військову частину ядерного проєкту, існування якої Іран ніколи не визнавав. Докази існування цієї групи та прагнення Ірану створити бомбу були підтверджені після викрадення Ізраїлем іранського ядерного архіву у 2018 році, автентичність якого згодом визнав сам Аббасі. 

Тактика ліквідації та підготовка до операції

Ізраїль розкрив деталі ліквідації іранських вчених-ядерників фото 1
графіка: Ynet

Найефективнішим способом усунення вчених було обрано напад після робочого дня, коли вони перебували вдома, що, однак, несло ризики для цивільних. Це питання викликало «чимало суперечок», але в результаті була встановлена «дуже сувора пріоритетність».

Потреба у серії ліквідацій виникла у вересні 2024 року серед високопосадовців ізраїльської розвідки, після успішних операцій ЦАХАЛу проти «Хезболли» та руйнування іранської системи ППО. Це створило «безпрецедентну можливість» для атаки на Іран, який, на думку Ізраїлю, перебував у ослабленому стані.  

Для забезпечення успіху операції, Ізраїль посилив дослідницькі підрозділи, що займаються Іраном, та провів низку операцій для кращого розуміння іранського ядерного проєкту. Ключовою умовою була повна повітряна перевага, для чого було знищено понад 40 зенітних батарей на заході Ірану протягом перших 24 годин операції, що відкрило шлях до Тегерана.  

В ніч операції, в одній зі штаб-квартир, керівники дослідницького відділу Управління розвідки, включаючи Йотама, зібралися для ознайомлення з результатами. Вони стали свідками синхронізованого ураження всіх цілей. «Перше, що ми побачили, це синхронізоване влучання по всіх цілях одночасно, ще до того, як ми дізналися, чи загинули люди, чи ні. Були деякі оплески, але справжнім емоційним моментом стало те, коли нам сказали: «Усі четверо на рівні А» – всі вони отримали V, що означало підтвердження їхньої смерті». 

Операція «Калабія» була подвійним ударом: проти верхівки ядерної програми та вищих посадовців іранської армії. Ці дії мали на меті паралізувати прийняття рішень в Ірані, оскільки «справили потужний страх на іранське керівництво».  

Цього тижня, коли стало відомо, що Аббасі, якого називали «Подвійним асом», загинув внаслідок ізраїльської атаки, один із причетних до проєкту осіб заявив: «Для мене з цим псом закрилося величезне коло. Яке виконання і яка розвідка, просто мрія». 

Нагадаємо, ЦАХАЛ завершив серію ударів по центру Тегерану. Унаслідок ударів були уражені десятки військових цілей, зокрема місця виробництва ракет і штаб-квартира SPND, що займається дослідженнями і розробкою іранського проєкту створення ядерної зброї

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Теги: Ізраїль Іран ядерна зброя

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