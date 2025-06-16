Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Наслідки іранського удару по Тель-Авіву
фото: Reuters

Мирні переговори можуть розпочатися лише після того, як Іран відповість на ізраїльські удари

Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари», – сказав неназваний чиновник.

За словами джерела, Іран «чітко дав зрозуміти, що не буде вести переговори, перебуваючи під ударом». Ізраїль нещодавно здійснив несподівану атаку на Іран, у результаті якої було знищено вищий ешелон іранського військового командування і пошкоджено ядерні об'єкти Ірану.

Іран пообіцяв «відкрити ворота пекла» у відповідь на те, що стало найбільшим в історії протистоянням між давніми ворогами. Представник МЗС Ірану заявив журналістам, що повідомлення про те, що Тегеран звернувся до Оману і Катару із закликом залучити США до посередництва у припиненні вогню і відновленні ядерних переговорів, є неточними.

В останні місяці Оман виступав посередником у ядерних переговорах між Сполученими Штатами та Іраном, хоча останній раунд був скасований наступного дня після того, як Ізраїль розпочав широкомасштабний повітряний наступ проти Ірану. Катар також відігравав певну переговорну роль між сторонами в минулому, востаннє виступаючи посередником в угоді про обмін ув'язненими у 2023 році.

Нагадаємо, вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень, відомо про трьох загиблих та 67 поранених.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

Читайте також:

Теги: Іран Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран завдає ракетних ударів по Ізраїлю
Іран – ворог для України, Ізраїль – партнер. Але...
Сьогодні, 08:24
Трамп дав декілька коментарів журналістам
Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
Сьогодні, 02:48
Трамп наголосив, що Іран досі може укласти ядерну угоду
Трамп заявив, що намагався врятувати Іран від «приниження і смерті»
13 червня, 19:44
Ізраїльські місії будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться
Ізраїль закриває дипломатичні представництва по всьому світу
13 червня, 16:13
Наслідки ізраїльського удару в Тегерані, 13 червня 2025 року
Удар по Ірану. Чого Україні варто повчитися в Ізраїлю
13 червня, 09:03
Жителі Ізраїлю закуповують продукти
Ізраїль готується до удару Ірану у відповідь: населення запасається водою і продуктами (оновлено)
13 червня, 08:55
Рубіо прокоментував удари Ізраїлю по Ірану
США прокоментували ізраїльську атаку на Іран
13 червня, 04:10
Іранська сторона вважає, що позиція США є односторонньою і нереалістичною
Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду. Reuters назвало причину
2 червня, 20:46
У матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 м'ячів (4-й результат в історії збірної)
Антисемітський скандал. Легендарний Лінекер прокоментував своє звільнення з BBC
20 травня, 13:45

Політика

Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві
Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві
Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин
Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин
Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
169K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
64K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
59K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
31K
Трампу час визначатися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua