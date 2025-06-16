Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню

Мирні переговори можуть розпочатися лише після того, як Іран відповість на ізраїльські удари

Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари», – сказав неназваний чиновник.

За словами джерела, Іран «чітко дав зрозуміти, що не буде вести переговори, перебуваючи під ударом». Ізраїль нещодавно здійснив несподівану атаку на Іран, у результаті якої було знищено вищий ешелон іранського військового командування і пошкоджено ядерні об'єкти Ірану.

Іран пообіцяв «відкрити ворота пекла» у відповідь на те, що стало найбільшим в історії протистоянням між давніми ворогами. Представник МЗС Ірану заявив журналістам, що повідомлення про те, що Тегеран звернувся до Оману і Катару із закликом залучити США до посередництва у припиненні вогню і відновленні ядерних переговорів, є неточними.

Іран здійснив чергову атаку на Ізраїль. Повідомляється про численні влучання та пожежі pic.twitter.com/QGrbw5d1id — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2025

В останні місяці Оман виступав посередником у ядерних переговорах між Сполученими Штатами та Іраном, хоча останній раунд був скасований наступного дня після того, як Ізраїль розпочав широкомасштабний повітряний наступ проти Ірану. Катар також відігравав певну переговорну роль між сторонами в минулому, востаннє виступаючи посередником в угоді про обмін ув'язненими у 2023 році.

Нагадаємо, вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень, відомо про трьох загиблих та 67 поранених.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.