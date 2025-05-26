Ядерна угода близько? Трамп повідомив про успіх у переговорах з Іраном

За словами президента США, американська делегація провела «дуже хороші» переговори з іранськими посадовцями

Американський президент Дональд Трамп заявив про прогрес у ядерних переговорах з Іраном і зауважив, що «щось хороше» може бути оголошено «в наступні два дні», не вдаючись до конкретних деталей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, американська делегація провела «дуже хороші» переговори з делегацією Ірану на минулих вихідних. «Гадаю, незабаром ми можемо мати гарні новини щодо Ірану», – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що за підсумками зустрічі було досягнуто серйозного прогресу. Однак він не розкрив подробиць переговорів у Римі, у яких взяли участь спецпредставник президента США Стів Віткофф та іранська делегація.

«Не знаю, чи скажу вам щось добре, чи погане в найближчі два дні, але маю передчуття, що це буде щось хороше», – додав Трамп.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах. Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

Наразі невідомо, чи ухвалила ізраїльська влада рішення про атаку, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішить Ізраїль зрештою завдавати ударів. CNN повідомляє, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту «значно зросла за останні місяці».

Як відомо, заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерних питань «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон наполягатиме, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Тим часом радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

Раніше радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити.