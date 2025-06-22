Про що непокоївся Трамп перед ударами по Ірану: подробиці від CNN

Обговорення можливих варіантів удару США по Ірану почалися між Трампом і членами його команди з національної безпеки на початку червня

Президент країни Дональд Трамп мав два головні занепокоєння щодо ударів по об’єктах іранської ядерної програми: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як ідеться в матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани про удари. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб «затуманити плани атаки». Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.

А серйозні обговорення можливих варіантів удару США по Ірану почалися між Трампом і членами його команди з національної безпеки на початку червня, коли директор ЦРУ Джон Реткліфф проінформував Трампа про оцінку США, що Ізраїль готовий негайно розпочати свої удари.

Варіанти приєднання Трампа до кампанії Ізраїлю були розроблені за кілька місяців до цього – і радники президента вже узгодили між собою різні варіанти, з яких він міг вибрати.

За тиждень до того, як Трамп ухвалив остаточне рішення про використання американських стелс-бомбардувальників і підводних човнів ВМС для удару по трьох іранських ядерних об'єктах, президент США щодня проводив брифінги зі своєю командою з питань національної безпеки.

Трамп мав два головні занепокоєння: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів, включаючи підземний збагачувальний завод у Фордо; і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну, якої він обіцяв уникнути.

Щодо першого пункту, посадовці були впевнені в спроможності американських бомб, здатних пробивати бункери. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив у неділю, що попередня оцінка показує «надзвичайно серйозні пошкодження та руйнування» трьох іранських ядерних об'єктів.

Водночас він зазначив, що для визначення остаточного впливу американських ударів на ядерний потенціал Ірану знадобиться час.

Але щодо другого пункту про тривалу війну посадовці навряд чи могли пообіцяти президенту, що відплата Ірану з потенційними ударами по американських об'єктах або персоналу в регіоні, не втягне США у затяжне військове протистояння.

Невизначеність, здавалося, змусила Трампа задуматися, і протягом тижня він публічно заявляв, що ще не прийняв рішення, хоча за лаштунками радникам Трампа здавалося, що він вже вирішив.

У суботу в другій половині дня Трамп покинув свій гольф-клуб у Бедмінстері і повернувся до Білого дому на заплановане засідання з питань національної безпеки.

За словами двох осіб, обізнаних з перемовинами, США повідомили Ірану через непублічні канали, що удари, які Трамп наказав завдати в суботу, будуть обмеженими, і що в майбутньому не планується жодних подальших ударів.

Однак публічне звернення Трампа в суботу ввечері після ударів, в якому він попередив про «набагато сильніші» майбутні атаки США у разі відповідних дій Ірану, підкреслило непередбачуваність періоду, який президент США розпочав на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Крім того, державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо застеріг Іран від заходів у відповідь на американські удари по іранських ядерних об’єктах, назвавши такі можливі дії «найгіршою помилкою, яку вони коли-небудь робили»

Відомо, що напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.

Також МЗС України зробило заяву щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. «Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.