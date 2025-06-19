В Ірані страчено рекордну кількість людей

ООН заявляє про «тривожну швидкість» страт в Ірані: понад 975 людей у 2024 році

Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння з приводу різкого зростання кількості страт в Ірані, назвавши темпи їх виконання «тривожною швидкістю». За даними звіту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у 2024 році в Ірані було страчено щонайменше 975 осіб, що є найвищим показником з 2015 року. Цей звіт, представлений Раді з прав людини в Женеві, також вказує на численні інші порушення прав людини, включаючи тортури, свавільні затримання та обмеження свободи слова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Звіт ООН свідчить про значне збільшення кількості страт порівняно з 834 випадками у 2023 році. З 975 страчених осіб:

52% були за злочини, пов'язані з наркотиками.

43% – за вбивства.

2% – за сексуальні злочини.

3% – за злочини, пов'язані з безпекою.

Чотири страти були виконані публічно, а сама процедура страти в Ірані здійснюється через повішення.

Кількість страчених жінок також зросла: щонайменше 31 жінка була страчена у 2024 році (проти 22 у 2023 році). Серед них 19 були засуджені за вбивство, дев'ять з яких – за вбивство своїх чоловіків у справах, пов'язаних з домашнім насильством, примусовим шлюбом або дитячим шлюбом.

Звіт також зазначає непропорційно велику кількість страчених представників меншин Ірану: щонайменше 108 белуджських та 84 курдських в'язнів. Крім того, щонайменше 31 особа, включаючи політичних дисидентів, була страчена за злочини, пов'язані з національною безпекою, такі як шпигунство на користь Ізраїлю. Серед страчених були також жінки та чоловіки, пов'язані з протестами, що розпочалися у вересні 2022 року після смерті Махси Аміні.

Заступниця комісара ООН з прав людини Нада аль-Нашіф закликала Іран негайно припинити всі страти, що стало б першим кроком до їх повної заборони. Вона також закликала до термінових дипломатичних переговорів для припинення ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

У звіті також йдеться про повідомлення щодо тортур, свавільних затримань та судових процесів, які не відповідають стандартам належної правової процедури. Щонайменше 125 журналістів, у тому числі 40 жінок, були притягнуті до відповідальності або викликані до суду за їхню професійну діяльність у 2024 році.

Хоча аль-Нашіф зазначила, що Іран співпрацював з управлінням з прав людини, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив жаль, що уряд Ірану відмовив у доступі незалежній міжнародній місії з встановлення фактів.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим має позбавити можливості Іран виробляти балістичні ракети.

«Вони летять з неба і завдають неймовірної шкоди. Цю виробничу потужність також необхідно ліквідувати. Вони не можуть мати зброю, яка може знищити Ізраїль, про що вони заявляють і що хочуть зробити кожного дня», – заявив Лейтер, говорячи про балістичні ракети.