Мегаполіси США поступово йдуть під воду: дані вчених вражають

Близько 40% площі Г'юстона опускається на понад п'ять міліметрів на рік

Результати нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Cities, показали, що 28 найбільш густонаселених міст США, включаючи Нью-Йорк, Чикаго, Даллас та Денвер, опускаються під воду зі швидкістю від двох до десяти міліметрів на рік. Про це пише «Главком».

Використовуючи дані супутникових вимірів, група дослідників з Політехнічного інституту Вірджинії розробила карти високого дозволу опускання землі чи просідання у містах США. У кожному з 28 досліджених міст опускалося щонайменше 20% площі міста.

Найвищі темпи просідання міст зафіксовано у Техасі. Наприклад, близько 40% площі Г'юстона опускається на понад п'ять міліметрів на рік, а 12% площі міста опускаються на 10 міліметрів на рік.

Просідання Г'юстона в Техасі

«Навіть незначні усунення рівня землі згодом можуть суттєво порушити структурну цілісність будівель, доріг, мостів та залізниць», – зазначили дослідники.

Просідання ґрунту не рідкість у всьому світі, і багато районів просідають через природні геологічні процеси. Проте дослідники дійшли висновку, що 80% міських просідань США викликані вилученням грунтових вод через діяльність людини. І в міру зростання міст ця проблема може ще більше посилитися.

Нагадаємо, за останнє століття одне із найбільш популярних міст Європи – Венеція – опустилась під воду приблизно на 25 сантиметрів, а рівень моря, починаючи з 1900 року, піднявся ще на 30 см. Проте Італія має новий план як врятувати місто.