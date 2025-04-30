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Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
В'єтнамцям доведеться продовжувати жити з наслідками двадцятирічної американської кампанії на своїй землі
колаж: glavcom.ua

Спільна робота з подолання наслідків військових операцій США у В'єтнамі поставлена під сумнів

Співпраця між США та В'єтнамом, спрямована на подолання наслідків війни, опинилася під загрозою через рішення адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, призупинення фінансування програм з розмінування, що здійснюються в'єтнамськими саперами за підтримки США, викликало занепокоєння серед обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, в'єтнамські сапери, які займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних залишків війни, були змушені припинити свою роботу через указ президента Трампа щодо скорочення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту миру США (USIP). Це призвело до того, що місцеві жителі, які щодня повідомляють про виявлені боєприпаси, залишилися без допомоги.

«Люди телефонували нам щодня», – згадував Тран Бінь Фуонг, який очолює кілька сотень особового складу в найбільшій операції з розмінування в провінції Куангчі в центральному В’єтнамі – зусиллях, які повністю залежать від фінансування США. «Вони запитували, чому, якщо на цій землі досі так багато вибухівки, яка продовжує вибухати, чому фінансування було припинено».

У виданні підкреслюють, що через п'ятдесят років після закінчення війни у В'єтнамі, десятиліття прогресу у виправленні наслідків конфлікту, сприянні примиренню між Сполученими Штатами та їхнім колишнім ворогом, а також налагодженні зв'язків між солдатами, що вижили, зводяться нанівець за часів Трампа, кажуть нинішні та колишні американські чиновники, в'єтнамські аналітики та незалежні гуманітарні групи.

Два американські агентства, які керували взаємодією з комуністичним урядом В'єтнаму та його народом – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Інститут миру США (USIP) – були фактично ліквідовані.

Згідно з інтерв'ю з більш ніж десятком американських чиновників та підрядників, а також урядовими документами, отриманими виданням, щонайменше 34 з 43 контрактів USAID з В'єтнамом було розірвано, а близько 100 співробітників USAID звільнено. Спільна робота в галузі охорони здоров'я, клімату та технологій була припинена, а зусилля щодо подолання наслідків військових операцій США, від очищення від токсичних хімікатів до пошуку зниклих останків в'єтнамських солдатів, поставлені під сумнів.

Найбільш нагальною для в'єтнамців, кажуть аналітики та урядові радники, є кампанія Трампа за вільну торгівлю, яка становить екзистенційну загрозу для експортно-залежної моделі зростання, яку обрав В'єтнам, частково у відповідь на вмовляння Америки. Перш ніж оголосити паузу в переговорах, Трамп запропонував 46-відсоткове мито на В'єтнам – одне з найвищих, що стягується з будь-якої країни.

«Дональд Трамп погрожує саботувати – і я не вживаю це слово легковажно – саботувати 30 років співпраці з ключовим партнером в одному з найскладніших регіонів світу», – сказав Патрік Дж. Ліхі, сенатор-демократ у відставці від штату Вермонт. 85-річний Ліхі виступав за примирення з В'єтнамом і був останнім сенатором, який пропрацював на цій посаді протягом 1970-х років, коли він вийшов у відставку у 2023 році.

«Це колосальна помилка», – додав Ліхі. «І чи не єдина країна, яка може бути справді щасливою з цього приводу, – це Китай».

Чак Сірсі, ветеран війни у В'єтнамі, який очолює гуманітарну організацію в Куанг Трі, сказав, що він уже деякий час хвилюється, що моральний імператив для США вирішити свою спадщину у В'єтнамі зникне, коли ветерани, які пам'ятають війну, помруть. Але він не очікував, що це станеться так швидко і раптово.

Незалежно від того, чи залишаться США залучені, в'єтнамцям доведеться продовжувати жити з наслідками двадцятирічної американської кампанії на своїй землі, сказав 80-річний Сірсі. «У них немає вибору».

У своїй заяві речник Державного департаменту заявив, що США «віддані поглибленню та розширенню зв'язків» з В'єтнамом.

Речник додав, що адміністрація продовжує переглядати іноземну допомогу, і програми будуть припинені, якщо вони не відповідатимуть стандарту зробити США «сильнішими, безпечнішими або процвітаючішими».

Міністерство закордонних справ В'єтнаму публічно заперечувало як проти припинення допомоги США, так і проти запровадження тарифів, навіть продовжуючи стверджувати, що двосторонні відносини «постійно процвітають». Однак у рідкісних розмовах у столиці Ханої офіційні радники уряду В'єтнаму заявили, що адміністрація Трампа за чотири місяці створила рівень недовіри до США, якого не було десятиліттями.

«Є питання щодо надійності США. Є питання щодо майбутнього відносин між США та В'єтнамом», – сказав радник із закордонних справ, який побажав залишитися анонімним, оскільки йому не було дозволено обговорювати урядові обговорення. «Те старе взаєморозуміння між США та В'єтнамом, яке будувалося роками, – ми не знаємо. Чи воно все ще має значення?».

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп обіцяв зменшити державні витрати, однак американський уряд за перші 100 днів його президентства витратив на $220 млрд більше, ніж за аналогічний період попереднього року. 

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Теги: В'єтнам США

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