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У США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman
Співробітники, які працювали в будівлі або поблизу неї, не мають серйозних травм
фото з відкритих джерел

Northrop не дали коментарів щодо причин вибуху та стану виробництва

На заводі Northrop Grumman, що виробляв міжконтинентальні балістичні ракети, стався вибух. Як передає «Главком», кадри з місця подій публікують місцеві видання KSL News Utah та Fox13.

Вибух пролунав о 7:38 ранку 16 квітня і зруйнував будівлю на заводі Northrop Grumman Innovation Systems у Промонторі, штат Юта, де компанія виробляє твердопаливні ракетні двигуни.

У США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman фото 1
фото: Box Elder County Sheriff’s Office via AP

«Сьогодні вранці стався інцидент в одній будівлі на нашому заводі в Промонторі, ми працюємо над визначенням причини. Співробітники, які сьогодні працювали в будівлі або поблизу неї, перебувають під контролем та не мають серйозних травм», – йдеться у повідомленні компанії.

Northrop не дали коментарів щодо причин вибуху та стану виробництва, однак з оприлюднених кадрів місцевих телекомпаній можна побачити масштабні руйнування.

До поглинання Northrop Grumman у 2018 році завод у Промонторі належав компанії Orbital ATK. Він спеціалізується на виробництві твердопаливних ракетних двигунів та є провідним гравцем на цьому ринку, виконуючи оборонні замовлення для Повітряних сил США, NASA та комерційних аерокосмічних компаній.

Американське видання Air and Space Forces припускає, що потужності заводу могли бути залучені до виробництва нової міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel. США планували придбати 659 таких ракет.

До слова, американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво.

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Теги: США вибух

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