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США заявляє, що Україна вносила термінові правки в угоду про надра. Офіс президента заперечив

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США заявляє, що Україна вносила термінові правки в угоду про надра. Офіс президента заперечив
Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. Очікується підписання угоди про надра зі США
фото: соцмережі Юлії Свириденко

Очікується, що Україна та США підпишуть мінеральну угоду вже найближчим часом

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що проєкт мінеральної угоди вже готовий до підписання, але Україна захотіла внести декілька термінових правок. «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомляє, що правки не вносились, передає «Главком».

Бессент повідомив журналістці, що США готові до підписання угоди про надра, але, за його словами, українська сторона пізно ввечері захотіла внести декілька термінових правок.

На питання пояснити, про які правки йдеться, що було прибрано чи додано Бессент зазначив, що з боку США нічого не прибирали: «Це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних, без жодних змін із нашого боку».

Своєю чергою, джерело «Суспільного» в ОПУ заперечує слова міністра фінансів США. Джерело запевнило, що Україна не пропонувала правок в проєкт міжурядової угоди щодо надр, як про це кілька годин тому заявив міністр фінансів США Скот Бессент.

«Невдовзі має відбутись зустріч української й американської делегацій для обговорення, Україна готова підписати основний документ», – зазначило джерело «Суспільного».

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби.

Варто зазначити, що перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває зараз у Вашингтоні. 

Раніше стало відомо, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Також повідомлялось, що Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. 

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Теги: США корисні копалини Україна

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