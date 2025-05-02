Розробники назвали офіційну дату виходу GTA VI

Нова частина культової гри вийде у 2026 році

Компанія Rockstar відклала вихід нової Grand Theft Auto на наступний рік. Відеогра вийде 26 травня 2026 року на PS5 і Xbox Series S/X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Розробники у дописі наголосили, що їм потрібен додатковий час, аби «забезпечити той рівень якості, на який заслуговують» користувачі. «Нам дуже шкода, що це сталося пізніше, ніж ви очікували», – написали вони.

«З кожною грою, яку ми випускали, ми завжди прагнули перевершити ваші очікування, і Grand Theft Auto VI не є винятком. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб випустити гру на тому рівні якості, якого ви очікуєте і заслуговуєте», – йдеться в повідомленні.

Grand Theft Auto – це серія пригодницьких відеоігор компанії Rockstar. Вважається однією з найуспішніших франшиз в історії ігрової промисловості. GTA пропонує гравцю роль злочинця у великому місті, який спочатку має низький статус у кримінальному світі, а з розвитком сюжету просувається до верхів організованої злочинності. Ігри цієї серії стали хітами продажів. Остання частина серії – GTA V – вийшла у 2013 році.

Нагадаємо, компанія Rockstar оприлюднила трейлер нової Grand Theft Auto VI, наступної частини популярної пригодницької відеогри. Довгоочікуваний трейлер набрав понад 65 млн переглядів за перші кілька годин на YouTube. Наприкінці трейлеру розкривалося, що GTA VI вийде у 2025 році.

Події GTA VI відбуватимуться у сучасній версії міста Vice City – прототипі американського Маямі. У новій частині гравці зможуть досліджувати як саме місто, так і території довкола нього. Зокрема, у трейлері показали болота та тропічні острови.

Головні герої гри – Люсія, перша для франшизи жінка в головній ролі, та її хлопець. Люсія – бандитка, яка відсиділа термін у в’язниці, вийшла на свободу та повернулась до криміналу.

Як повідомлялося, у Великій Британії відбувся суд над 18-річним кіберзлочинцем Аріоном Куртаджем, який зламав сервери компанії Rockstar Games та злив у мережу геймплею нової Grand Theft Auto.

До слова, відеогру Stalker 2: Серце Чорнобиля від української компанії GSC Game World за два дні після її виходу було куплено мільйон разів.