Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Розробники назвали офіційну дату виходу GTA VI

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Розробники назвали офіційну дату виходу GTA VI
Події GTA VI відбуватимуться у сучасній версії міста Vice City
фото: Rockstar

Нова частина культової гри вийде у 2026 році

Компанія Rockstar відклала вихід нової Grand Theft Auto на наступний рік. Відеогра вийде 26 травня 2026 року на PS5 і Xbox Series S/X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Розробники у дописі наголосили, що їм потрібен додатковий час, аби «забезпечити той рівень якості, на який заслуговують» користувачі. «Нам дуже шкода, що це сталося пізніше, ніж ви очікували», – написали вони.

«З кожною грою, яку ми випускали, ми завжди прагнули перевершити ваші очікування, і Grand Theft Auto VI не є винятком. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб випустити гру на тому рівні якості, якого ви очікуєте і заслуговуєте», – йдеться в повідомленні.

Grand Theft Auto – це серія пригодницьких відеоігор компанії Rockstar. Вважається однією з найуспішніших франшиз в історії ігрової промисловості.

GTA пропонує гравцю роль злочинця у великому місті, який спочатку має низький статус у кримінальному світі, а з розвитком сюжету просувається до верхів організованої злочинності. Ігри цієї серії стали хітами продажів. Остання частина серії – GTA V – вийшла у 2013 році.

Нагадаємо, компанія Rockstar оприлюднила трейлер нової Grand Theft Auto VI, наступної частини популярної пригодницької відеогри. Довгоочікуваний трейлер набрав понад 65 млн переглядів за перші кілька годин на YouTube. Наприкінці трейлеру розкривалося, що GTA VI вийде у 2025 році.

Події GTA VI відбуватимуться у сучасній версії міста Vice City – прототипі американського Маямі. У новій частині гравці зможуть досліджувати як саме місто, так і території довкола нього. Зокрема, у трейлері показали болота та тропічні острови.

Головні герої гри – Люсія, перша для франшизи жінка в головній ролі, та її хлопець. Люсія – бандитка, яка відсиділа термін у в’язниці, вийшла на свободу та повернулась до криміналу.

Як повідомлялося, у Великій Британії відбувся суд над 18-річним кіберзлочинцем Аріоном Куртаджем, який зламав сервери компанії Rockstar Games та злив у мережу геймплею нової Grand Theft Auto.

До слова, відеогру Stalker 2: Серце Чорнобиля від української компанії GSC Game World за два дні після її виходу було куплено мільйон разів

Читайте також:

Теги: США бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп планує оголосити про впровадження наймасштабніших торгівельних обмежень за останнє століття
Bloomberg повідомив, як ЄС збирається протидіяти наслідкам мит Трампа
2 квiтня, 22:01
Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди»
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
7 квiтня, 19:11
Угода має забезпечити умови для «економічного зростання» й України, і Сполучених Штатів
Україна та США можуть підписати документ про надра вже найближчим часом
17 квiтня, 04:59
Мелоні матиме зустріч із Трампом
США розкрили справжню мету зустрічі прем'єрки Італії з Трампом
17 квiтня, 14:42
Невизначеність в автомобільній галузі зростає через швидкі зміни торговельної політики
Маск скоротить свою роботу на адміністрацію Трампа після падіння продажів Tesla
23 квiтня, 08:49
Раніше Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю
Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США
24 квiтня, 16:18
Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни
Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін
25 квiтня, 06:42
Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США на межі зриву
Між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра – FT
30 квiтня, 18:22
За словами експерта, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів
Ексрадник Трампа розкрив, коли американці відчують наслідки «тарифної війни»
28 квiтня, 12:45

Телеком

Розробники назвали офіційну дату виходу GTA VI
Розробники назвали офіційну дату виходу GTA VI
Франція звинуватила російську воєнну розвідку в кібератаках
Франція звинуватила російську воєнну розвідку в кібератаках
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
Масштабний технічний збій стався через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії
TikTok посилює боротьбу з дезінформацією перед виборами в Румунії
Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome
Розробник сервісу ChatGPT може купити браузер Chrome

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
62K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
58K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
18K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
13K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua