Німець прожив під водою чотири місяці і встановив світовий рекорд (відео)

Рекордсмен мешкав у підводному будинку площею 30 квадратних метрів

Німецький аерокосмічний інженер, 59-річний Рудігер Кох, провів 120 днів у Карибському морі та встановив світовий рекорд із найдовшого перебування під водою без розгерметизації. Чоловік жив у підводній капсулі площею 30 квадратних метрів, що була занурена на 11 метрів вглиб. Про це повідомляє The Guardian.

Суддя Книги рекордів Гіннесса підтвердила, що Рудігер Кох побив рекорд американця Джозефа Дітурі, який провів 100 днів у підводному будиночку в лагуні Флориди.

За словами німця, це була «чудова пригода» і йому сподобався час, проведений у капсулі. Щоб відсвяткувати рекорд, Кох взяв шампанське і викурив сигару, перш ніж стрибнути в Карибське море, де його підібрав човен і доставив на сушу для святкової вечірки.

Капсула Коха була розташована за 15 хвилин їзди на човні від узбережжя північної Панами і мала більшість атрибутів сучасного життя: ліжко, туалет, телевізор, комп’ютер, інтернет і навіть велотренажер. Підводний будинок рекордсмена був приєднаний до іншої надводної камери за допомогою труби, що забезпечувала доставлення їжі, а також була шляхом для відвідувачів, включно з лікарем. Також на поверхні були сонячні панелі, що забезпечували електроенергією, був і резервний генератор. Проте у чоловіка не було душу.

Німецький аерокосмічний інженер, 59-річний Рудігер Кох, провів чотири місяці у Карибському морі та встановив світовий рекорд із найдовшого перебування під водою без розгерметизації. Чоловік жив у підводній капсулі площею 30 квадратних метрів, що була занурена на 11 метрів вглиб. pic.twitter.com/VxbdEQS0zc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 25, 2025

Кох сподівається, що його експеримент змінить уявлення про людське життя і про те, де можна оселитися. «Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для експансії людства», – сказав він.

Чотири камери знімали його переміщення в капсулі: фіксували повсякденне життя, спостерігали за його психічним здоров’ям і доводили, що він ніколи не підіймався на поверхню.

Нагадаємо, поляк Лукаш Шпунар, відомий як Ice King, пролежав дві години, занурений по шию в сніг, і одягнений лише в шорти. Рекорд Гіннесса за найтриваліший час прямого контакту всього тіла зі снігом тепер належить йому.