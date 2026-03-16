Союзники США назвали строки завершення війни з Іраном

У Вашингтоні допускають, що бойові дії можуть тривати до осені

Чиновники не виключили тривалий конфлікт навіть після активної фази

Союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході, пов’язаний із військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, може затягнутися на кілька місяців і завершитися не раніше вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, радники та помічники президента США Дональда Трампа вважають, що інтенсивна фаза військової операції може завершитися вже на початку квітня. Йдеться приблизно про 4-6 тижнів активних бойових дій від моменту початку кампанії.

Втім, у Вашингтоні та серед союзників США не виключають значно тривалішого розвитку подій. За інформацією Axios, чиновники в адміністрації Трампа та в країнах НАТО готуються до сценарію, за якого напруженість на Близькому Сході збережеться набагато довше.

Три різні джерела у адміністрації США та державах Північноатлантичного альянсу повідомили, що нестабільність у регіоні та втручання США у протистояння з Іраном можуть тривати щонайменше до вересня. При цьому бойові дії можуть перейти у формат конфлікту низької інтенсивності.

Ізраїль, зі свого боку, заявив журналістам, що планує продовжити атаки на території Ірану. За даними співрозмовників медіа, ізраїльська сторона має намір проводити удари ще щонайменше три тижні, атакуючи тисячі додаткових цілей.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що операція під назвою «Епічна лють» стала результатом тривалої підготовки. «Епічна лють» є результатом «багатьох місяців ретельного планування», – наголосила Келлі.

За її словами, перед ухваленням рішення президент США отримав широкий спектр варіантів дій і врахував позиції своїх високопосадовців. Водночас представниця Білого дому відмовилася коментувати можливу тривалість бойових дій на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Трамп планує силою розблокувати Ормузьку протоку, щоб відновити повноцінний експорт нафти через Перську затоку. Для цього Вашингтон працює над створенням міжнародної коаліції союзників.