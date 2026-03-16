Україна випробувала нову балістичну ракету дальністю до 300 км

Тестування переходить на новий етап після перших запусків

В Україні провели перші випробування нової балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Наразі розробка переходить до наступного етапу тестування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника і головного конструктора оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана.

Ракета FP-7 за характеристиками близька до американської Atacams. Дальність ураження може сягати приблизно 300 кілометрів залежно від ваги бойової частини.

Розробка створюється з використанням власних технологій виробництва. Основні компоненти ракети виготовляються в Україні, зокрема двигуни та система керування польотом. «Вже був політ. Зараз ми переходимо до тестування на наших «любих» сусідах», – сказав Штілерман.

Він також зазначив, що запуск ракети здійснюється з причіпної платформи. За його словами, українська розробка не є такою компактною, як західні аналоги, однак має подібну дальність ураження.

Окремо конструктор звернув увагу на складність і вартість розробки сучасних систем озброєння. За його словами, значну частину витрат формує тривалий процес випробувань і сертифікації.

«Якщо говорити про Boeing 747, то від ідеї до першого комерційного польоту був період в 6 років. У випадку Airbus А380 – це зайняло 25 років. Все це через бюрократичне навантаження. Треба мати безліч інженерів, юристів, менеджерів, які заповнюватимуть нікому непотрібні папери. Тестування тривають роками…», – зазначив він.

За словами розробника, через складні процедури навіть відносно прості системи озброєння можуть ставати значно дорожчими у виробництві.

Нагадаємо, що в Україні наразі виробляють приблизно три крилаті ракети «Фламінго» на добу, однак темпи виробництва можуть зрости після переходу на власний двигун.