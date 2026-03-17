Десятки тисяч людей у Молдові залишилися без води

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Десятки тисяч людей у Молдові залишилися без води
Водопостачання у Молдові опинилося під загрозою
Влада країни оголосила екологічну тривогу на Дністрі через масштабне забруднення

У Молдові виникли серйозні проблеми з водопостачанням після забруднення річки Дністер. Найбільше постраждало місто Бєльці, де без води залишилися щонайменше 50 тис. мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовську службу «Радіо Свобода».

Уряд Молдови оголосив стан екологічної тривоги на річці Дністер на найближчі два тижні. Найскладніша ситуація склалася у другому за чисельністю населення місті країни – Бєльцях. Для цього міста річка Дністер є єдиним джерелом питної води, а більшість артезіанських свердловин наразі не працюють.

За даними місцевої влади, щонайменше 50 тис. жителів Бєльців залишилися без води ще з вечора 14 березня. Проблеми з водопостачанням також фіксують у місті Сороки та в кількох селах у трьох районах Молдови.

Зазначається, що забруднення річки спричинило масштабний розлив нафти, який стався у верхній течії Дністра. Попри встановлення спеціальних фільтрів на поверхні води, нафтову пляму не вдалося повністю зупинити, і вона продовжила рухатися вниз за течією.

Влада Молдови вже звернулася до Румунії по допомогу для очищення річки. У Кишиневі побоюються, що забруднення може становити загрозу і для водопостачання столиці.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення Дністра стала атака Росії на Дністровську гідроелектростанцію в Україні.

За її словами, внаслідок удару нафта потрапила у річку, що створило загрозу для систем водопостачання Молдови. Ліквідація наслідків масштабного розливу триває з 12 березня. 

