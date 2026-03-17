У Середземному морі може статися екологічна катастрофа через російський танкер

Ситуація в акваторії між Мальтою та італійським островом Лампедуза залишається критичною через пошкоджений російський танкер Arctic Metagas, який уже кілька днів безконтрольно дрейфує в одному з найбільш жвавих морських районів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Після ймовірної атаки морських дронів 3 березня судно втратило екіпаж, електроживлення та керування, перетворившись на «корабель-привид» із небезпечним вантажем. На борту перебуває понад 60 000 тонн зрідженого природного газу та близько 900 тонн дизельного палива, що дало привід італійським урядовцям порівняти судно з бомбою уповільненої дії.

Італія та Мальта перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки судно має значний крен і велику пробоїну в корпусі. Будь-яка детонація або розгерметизація може спричинити вибух колосальної сили, а витік палива загрожує унікальним морським заповідникам і туристичним зонам регіону. Наразі танкер перебуває всього за 20 миль від острова Ліноза, проте італійські порти залишаються закритими для нього через надвисокі ризики. Європейський Союз уже попередив про неминучу екологічну загрозу, назвавши інцидент одним із найнебезпечніших у 2026 році.

Російська сторона звинувачує в атаці українські безпілотники, стверджуючи, що удари було завдано з території Лівії. Київ не підтверджує свою причетність до операції. Поки власник судна ігнорує запити на допомогу, італійський спецфлот розглядає кілька сценаріїв: від ризикованого буксирування до контрольованого затоплення на великій глибині. Екологи наголошують, що у разі руйнування корпусу Середземне море отримає збитки, на відновлення яких знадобляться десятиліття.

Як відомо, уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів – із 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей.