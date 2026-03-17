Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін готується оголосити «перемогу»? Ватажок «ДНР» анонсував закінчення війни

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пушилін зробив заяву про війну
фото: скриншот з відео

Очільник окупаційної адміністрації «ДНР» зробив пропагандистську заяву

Очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що нібито перемога Росії у війні проти України вже не за горами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Перемога не за горами, ми це відчуваємо. Завдяки стійкості мешканців Донбасу, завдяки російському духу наших воїнів, які на полях битв щодня просувають лінію фронту і наближають цю перемогу. Ми відчуваємо, що перемога наближається», – сказав окупант.

Нагадаємо, як писала газета Financial Times, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України. Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

Раніше повідомлялося, що США запропонували перенести тристоронню зустріч на цей тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. 

Читайте також:

Теги: росія Денис Пушилін війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua