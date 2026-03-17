Путін готується оголосити «перемогу»? Ватажок «ДНР» анонсував закінчення війни

Очільник окупаційної адміністрації «ДНР» зробив пропагандистську заяву

Очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що нібито перемога Росії у війні проти України вже не за горами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Перемога не за горами, ми це відчуваємо. Завдяки стійкості мешканців Донбасу, завдяки російському духу наших воїнів, які на полях битв щодня просувають лінію фронту і наближають цю перемогу. Ми відчуваємо, що перемога наближається», – сказав окупант.

Нагадаємо, як писала газета Financial Times, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України. Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

Раніше повідомлялося, що США запропонували перенести тристоронню зустріч на цей тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.