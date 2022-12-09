Українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео)

Трек вийшов за підтримки Міністерства закордонних справ України

Гурт «Антитіла» разом із ансамблями Верьовки та «Зернятко» створили англомовну композицію Carol for the Charity

Напередодні новорічно-різдвяних свят гурт «Антитіла», ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль «Зернятко» за підтримки Міністерства закордонних справ України презентували Carol for the Charity. Пісня є оновленою версією «Щедрика». Виконавці закликають допомогти дітям, які постраждали від війни, задонативши у фонд Олени Зеленської. Про це на власній сторінці у соцмережах повідомив фронтмен гурту Тарас Тополя.

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У тексті англійською мовою йдеться про жахи війни, а саму композицію присвятили підтримці постраждалим від російського вторгнення дітям.

«Микола Леонтович створив «Щедрик», який став символом різдвяної любові та тепла обіймів у всьому світі. Сьогодні українці заспівали цю колядку зі словами, які створила війна», – зазначив колектив «Антитіла».

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Гурт розповів, що створював Carol for the Charity разом із легендарним хором імені Верьовки, а також з дітьми, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні, продовжують співати.

«Слухайте, шазамте пісню і донатьте заради перемоги і наближення не військового, а мирного Різдва в Україні і дзвінкого дитячого сміху на свята. Допоможіть українським дітям, які постраждали від війни, зробивши донат у Фундацію Олени Зеленської», – закликали виконавці.

Нагадаємо, українська культурна дипломатія завойовує серця – «Щедрик» Леонтовича через 100 років пролунав у стінах легендарного Карнегі Холл.

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Напередодні український «Щедрик» пролунав у Нью-Йорку. Дитячий хор прибув до міста й прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню.