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Українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео)
Трек вийшов за підтримки Міністерства закордонних справ України
фото: Facebook/Антитіла

Гурт «Антитіла» разом із ансамблями Верьовки та «Зернятко» створили англомовну композицію Carol for the Charity

Напередодні новорічно-різдвяних свят гурт «Антитіла», ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль «Зернятко» за підтримки Міністерства закордонних справ України презентували Carol for the Charity. Пісня є оновленою версією «Щедрика». Виконавці закликають допомогти дітям, які постраждали від війни, задонативши у фонд Олени Зеленської. Про це на власній сторінці у соцмережах повідомив фронтмен гурту Тарас Тополя.

У тексті англійською мовою йдеться про жахи війни, а саму композицію присвятили підтримці постраждалим від російського вторгнення дітям.

«Микола Леонтович створив «Щедрик», який став символом різдвяної любові та тепла обіймів у всьому світі. Сьогодні українці заспівали цю колядку зі словами, які створила війна», – зазначив колектив «Антитіла».

Гурт розповів, що створював Carol for the Charity разом із легендарним хором імені Верьовки, а також з дітьми, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні, продовжують співати.

«Слухайте, шазамте пісню і донатьте заради перемоги і наближення не військового, а мирного Різдва в Україні і дзвінкого дитячого сміху на свята. Допоможіть українським дітям, які постраждали від війни, зробивши донат у Фундацію Олени Зеленської», – закликали виконавці.

Нагадаємо, українська культурна дипломатія завойовує серця – «Щедрик» Леонтовича через 100 років пролунав у стінах легендарного Карнегі Холл

Напередодні український «Щедрик» пролунав у Нью-Йорку. Дитячий хор прибув до міста й прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню.

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Теги: музика Антитела

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