Меркель отримала лист з пропозицією роботи

Орган, який пропонують очолити Меркель, займається глобальною охороною здоров’я, наукою, забезпеченням миру, захистом природи та світовою економікою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель очолити консультативний орган із глобальних суспільних благ. Про це повідомляє Zeit.

Гутерріш відправив пропозицію Меркель у листі й очікує на відповідь. За даними журналістів, у ООН вважають, що канцлерка відмовиться від пропозиції.

Консультативний орган, який пропонують очолити Меркель, займається глобальною охороною здоров’я, наукою, забезпеченням миру, захистом природи та світовою економікою.

Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини протягом 16 років. У 2018 році вона відмовилася від посади голови правлячої партії «Християнсько-демократичний союз» і оголосила, що не балотуватиметься на посаду глави уряду у 2021 році.

До слова, глава МЗС Німеччини пообіцяла «переоцінити» останні рішення Меркель.

У грудні 2021 року партія Меркель обрала нового лідера. ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини. Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

Також ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото).