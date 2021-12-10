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    ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)

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    Ексканцлерка ФРН у перший день на пенсії залишила свою берлінську квартиру о 08:20 - ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)
    Ексканцлерка ФРН у перший день на пенсії залишила свою берлінську квартиру о 08:20
    архівне фото: АР

    Меркель заявляла, що першого дня після звільнення з посади має намір виспатися

    Колишня глава уряду Німеччини Ангела Меркель у перший день на пенсії залишила свою берлінську квартиру о 08:20 і вирушила до свого нового бюро на вулиці Унтер ден Лінден у центрі столиці. Про це повідомляє Bild.

    Зазначається, що дорогою до офісу вона стояла в заторах. Пізніше Меркель пішла за покупками до супермаркету Hit Ullrich. Там ексканцлерка була із особистим охоронцем, проте візок везла сама.

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    ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)
    ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)
    фото: bild.de

    Будучи канцлером, Меркель до пізньої ночі перебувала у Відомстві федерального канцлера. Раніше Меркель заявляла, що першого дня після звільнення з посади має намір виспатися.

    До слова, новий канцлер Німеччини пересів на броньований Mercedes за 550 тис. євро.

    Нещодавно новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

    Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку-2».

    Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

    Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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    Теги: Німеччина Ангела Меркель політика магазин пенсія
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    ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)