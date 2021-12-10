ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото)

Ексканцлерка ФРН у перший день на пенсії залишила свою берлінську квартиру о 08:20

Меркель заявляла, що першого дня після звільнення з посади має намір виспатися

Колишня глава уряду Німеччини Ангела Меркель у перший день на пенсії залишила свою берлінську квартиру о 08:20 і вирушила до свого нового бюро на вулиці Унтер ден Лінден у центрі столиці. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що дорогою до офісу вона стояла в заторах. Пізніше Меркель пішла за покупками до супермаркету Hit Ullrich. Там ексканцлерка була із особистим охоронцем, проте візок везла сама.

Будучи канцлером, Меркель до пізньої ночі перебувала у Відомстві федерального канцлера. Раніше Меркель заявляла, що першого дня після звільнення з посади має намір виспатися.

До слова, новий канцлер Німеччини пересів на броньований Mercedes за 550 тис. євро.

Нещодавно новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку-2».

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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