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Мешканець Казахстану використав чат GPT замість адвоката: що вирішив суд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мешканець Казахстану використав чат GPT замість адвоката: що вирішив суд
фото із відкритих джерел

У Казахстані чоловік оскаржив виписаний йому штраф у суді за допомогою штучного інтелекту

Мешканець Алма-Ати використовував нейромережу як адвоката і був виправданий. Як повідомляє «Главком», про результат справи він розповів у своєму Telegram.

У грудні минулого року Кенжебека Ісмаїлова оштрафували на 5,8 тис. тенге (близько 11 євро) за порушення правил дорожнього руху – він виїхав на смугу для громадського транспорту, щоб об'їхати вантажівку, що стояла перед ним на перехресті. Однак водій був упевнений, що штраф йому виписали незаконно, і спочатку подав скаргу до департаменту поліції, а коли вона була відхилена, пішов до суду.

Зі складанням позову до суду чоловікові допоміг ChatGPT. Також нейромережа в режимі реального часу підказувала Кенжебеку Ісмаїлову відповіді на питання судді, і за підсумками засідання, яке тривало всього 10 хвилин, штраф було скасовано.

«Я судився не через гроші. А через принцип. Хотів, щоб наступного разу співробітники ставилися до роботи відповідально. У суді співробітники поводилися грубо і не професійно. Це був громадянський обов'язок», – упевнений Кенжебек.

Тепер він планує подати до суду на департамент поліції та домогтися компенсації моральної шкоди.

До слова, багато провідних керівників технологічних компаній світу відзначають, що штучний інтелект стає все кращим за людину у написанні коду. Глава компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що в поточних умовах найбільш перспективною навичкою є вміння використовувати інструменти штучного інтелекту, а не програмування. 

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Теги: суд Казахстан штраф штучний інтелект

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