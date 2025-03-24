Туриста в Мексиці побили місцеві, а згодом заарештувала поліція: що чоловік скоїв

Піраміда у Чичен-Іці входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і на неї суворо заборонено підніматися з 2008 року

За такі дії туристу може загрожувати чималий штраф і навіть тимчасове ув’язнення

У Мексиці місцеві побили туриста, коли той піднявся на одну з найсвященніших пам’яток майя – піраміду у Чичен-Іці. Згодом його заарештувалп поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

38-річному туристу з Німеччини висунули звинувачення після того, як він попри заборону піднявся на піраміду у Чичен-Іці, чоловік хотів встановити там камери. Спершу розлючені місцеві жителі взяли ситуацію у свої руки, побивши чоловіка.

Вони кричали, що його слід «принести в жертву», маючи на увазі людські жертвоприношення, які колись приносили на вершині піраміди стародавні майя.

Очевидці зафільмували момент, коли чоловік ігнорує попереджувальні знаки й піднімається сходами храму. Його негайно зустріла охорона комплексу та передала місцевим правоохоронцям.

STAIRWAY TO HELL: A tourist learned the hard way that locals don't like it when you climb the Temple of Kukulcan without permission. When security finally caught him, angry onlookers beat him and at least one person shouted that he should be "sacrificed." https://t.co/RnO8zt2Qni pic.twitter.com/KT9gVlB4HQ — Fox News (@FoxNews) — Fox News (@FoxNews) March 23, 2025

Згідно з мексиканським законодавством, за такі дії туристу може загрожувати чималий штраф і навіть тимчасове ув’язнення.

Піраміда у Чичен-Іці входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і на неї суворо заборонено підніматися з 2008 року, щоб зберегти культурну спадщину.

Нагадаємо, що у боротьбі з епідемією ожиріння Китай вирішив піти на безпрецедентні заходи. Міністерство охорони здоров'я країни виступило з ініціативою встановити ваги у кожному номері готелю, щоб туристи могли контролювати свою вагу та більш усвідомлено підходити до харчування, особливо у тих готелях, де пропонується шведський стіл.