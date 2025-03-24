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Туриста в Мексиці побили місцеві, а згодом заарештувала поліція: що чоловік скоїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Туриста в Мексиці побили місцеві, а згодом заарештувала поліція: що чоловік скоїв
Піраміда у Чичен-Іці входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і на неї суворо заборонено підніматися з 2008 року
фото: Reuters

За такі дії туристу може загрожувати чималий штраф і навіть тимчасове ув’язнення

У Мексиці місцеві побили туриста, коли той піднявся на одну з найсвященніших пам’яток майя – піраміду у Чичен-Іці. Згодом його заарештувалп поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

38-річному туристу з Німеччини висунули звинувачення після того, як він попри заборону піднявся на піраміду у Чичен-Іці, чоловік хотів встановити там камери. Спершу розлючені місцеві жителі взяли ситуацію у свої руки, побивши чоловіка. 

Вони кричали, що його слід «принести в жертву», маючи на увазі людські жертвоприношення, які колись приносили на вершині піраміди стародавні майя.

Очевидці зафільмували момент, коли чоловік ігнорує попереджувальні знаки й піднімається сходами храму. Його негайно зустріла охорона комплексу та передала місцевим правоохоронцям.

Згідно з мексиканським законодавством, за такі дії туристу може загрожувати чималий штраф і навіть тимчасове ув’язнення.

Піраміда у Чичен-Іці входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і на неї суворо заборонено підніматися з 2008 року, щоб зберегти культурну спадщину.

Нагадаємо, що у боротьбі з епідемією ожиріння Китай вирішив піти на безпрецедентні заходи. Міністерство охорони здоров'я країни виступило з ініціативою встановити ваги у кожному номері готелю, щоб туристи могли контролювати свою вагу та більш усвідомлено підходити до харчування, особливо у тих готелях, де пропонується шведський стіл.

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Теги: штраф ЮНЕСКО поліція Мексика

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