Трамп наїхав на юрфірму з Вашингтону, яка є найбільшим захисником України у судах з Росією

Очільник США у лютому позбавив допуску до державної таємниці деякі юридичні фірми

Президент США Дональд Трамп у лютому наказав позбавити допуску до державної таємниці відомої вашингтонської юридичної компанії Covington & Burling LLP. Це пов’язано з тим, що ця компанія надала адвокатів Джеку Сміту, який керував розслідуваннями проти Трампа за часів попереднього президента Джо Байдена. Водночас відомо, що в Україні юрфірма Covington & Burling LLP отримала найбільше великих замовлень для захисту щодо справ проти Росії під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Журналісти повідомляють, що з 2017 року у «Прозорро» оприлюднено дані про контракти фірми на 2,85 млрд грн на представництво в судах та інших справах. Найбільшим замовником є «Нафтогаз України» (1,47 млрд грн) та Міністерство закордонних справ України (1,37 млрд грн), у них залишаються діючі контракти. Дрібні замовлення робили також «Укренерго», «Енергоатом» і «Адміністрація морпортів». Жодна інша юрфірма в цей період не мала стільки замовлень в «Прозорро».

«Нафтогаз» наймав адвокатів Covington & Burling здебільшого по суду щодо втрати доходів в окупованому Криму. Замовлення МЗС також стосувались захисту України від протиправних дій Росії.

Також повідомляється, що Сміт керував двома кримінальними обвинувальними актами проти пана Трампа у 2022 році. Серед них – розслідування щодо збереження Трампом секретних документів після його першого терміну та його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Проте обидві справи були закриті після переобрання Трампа в листопаді відповідно до давньої політики Міністерства юстиції, яка забороняє переслідування чинного президента.

«Незадовго до відставки з посади спеціального радника перед поверненням пана Трампа на посаду президента, пан Сміт, колишній прокурор у справах про військові злочини, заявив, що отримав від Covington безкоштовну юридичну консультацію вартістю $140 тис., яка допомогла йому підготуватися до розслідувань і судових позовів з боку союзників пана Трампа. Директива наказувала адміністрації анулювати будь-який допуск до державної таємниці Пітера Коскі, юриста Covington, який представляв пана Сміта, і всіх інших співробітників фірми, які, можливо, брали участь у такій роботі», – йдеться в повідомленні.

Згодом Трамп підписав указ про покарання юридичної фірми Perkins Coie (яка стала другою мішенню для Трампа) після Covington & Burling), позбавивши її юристів допуску до урядових будівель і доступу до посадових осіб. Американські видання зазначають, що це є своєрідною формою розплати за юридичну роботу на користь демократів під час президентської кампанії 2016 року. Ця фірма в контактах з Україною не була помічена.

Зазначається, що ворожість президента до Perkins Coie виникла вісім років тому, коли двоє юристів фірми, Марк Еліас і Майкл Суссманн, брали участь у розслідуванні, яке згодом перетворилося на розслідування ФБР, щоб з’ясувати, чи вступав хтось із учасників президентської кампанії Трампа 2016 року у змову з російськими агентами з метою вплинути на результат тих виборів. Обидва юристи залишили цю фірму багато років тому.

В указі міститься звинувачення фірми в «підриві демократичних виборів, цілісності наших судів і чесної роботи правоохоронних органів». Він наказує федеральним органам призупинити дію будь-яких допусків до державної таємниці, які можуть мати юристи Perkins Coie. А також державним установам визначити, чи є у них контракти з цією юридичною фірмою, а потім скасувати їх.

Крім того, наказ наказує керівникам усіх федеральних відомств обмежити доступ юристів Perkins Coie до федеральних будівель, «якщо такий доступ загрожуватиме національній безпеці або іншим чином суперечитиме інтересам Сполучених Штатів». Він також наказує федеральним чиновникам обмежити їхню взаємодію з працівниками фірми і має на меті запобігти найму юристів Perkins Coie федеральним урядом.

«Наразі не зрозуміло, який безпосередній вплив матиме президентський указ на фірму. Президент і його прихильники виступили проти того, що вони називають «озброєнням» правової системи проти нього, стверджуючи, що він став несправедливою мішенню для прокурорів, суддів і приватних юристів у політичних цілях, а не через будь-які правопорушення з його боку», – зазначають американські видання.

Нагадаємо, Трамп подав позов проти Perkins Coie у 2022 році, звинувативши фірму, разом зі своєю колишньою суперницею Гілларі Клінтон та іншими, в участі у лівій змові з метою зірвати його президентську кампанію. Цей позов був швидко відхилений суддею, який заявив, що йому бракує суті та юридичної підтримки.

Раніше цього тижня президент Американської асоціації юристів Вільям Р. Бей попередив, що пан Трамп може вжити додаткових каральних заходів проти юридичних фірм, які йому не подобаються, і заявив, що така поведінка підриває правову систему країни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп досить часто робить гучні заяви, які можуть виходити далеко за межі внутрішньої політики Вашингтона. Іноді такі висловлювання суперечать одне одному, що є незвичною риторичною тактикою американського лідера. Ці невідповідності представляють американським громадянам дуельні версії, даючи змогу людям обирати, чому вірити в намірах президента.