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Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років
Дослідники з Імперського коледжу Лондона тестували останню модель штучного інтелекту Google
фото із відкритих джерел

Дослідники кажуть, що прорив штучного інтелекту «змінює гру» щодо запобігання хворобам

Інструмент штучного інтелекту (ШІ) від Google за два дні зміг вирішити проблему, над якою вчені билися десять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The Independent.

Згідно з інформацією, дослідники з Імперського коледжу Лондона поставили ШІ-моделі питання про здатність супербактерій протистояти антибіотикам. Інструмент видав кілька відповідей, включаючи варіант, до якого вчені прийшли за десять років.

«Тобто алгоритм зміг вивчити докази, проаналізувати варіанти, поставити питання, змоделювати експерименти і запропонувати ту ж гіпотезу, до якої ми прийшли за роки ретельного дослідження, але за дещицю часу», – розповів професор Хосе Пенадес.

На думку вчених, інструмент допоможе уникнути «глухих кутів» у дослідженнях, але потреба в реальних експериментах не пропаде.

Нагадаємо, мінфін Туреччини задіяв штучний інтелект, щоб знайти астрологів, нумерологів та інших подібних фахівців, які не сплачують податки.

До слова, світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект.

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Теги: Google наука вчені Мінфін штучний інтелект

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