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Справа про хабар. Заступник голови Тернопільської ОВА Гайдук отримав вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Справа про хабар. Заступник голови Тернопільської ОВА Гайдук отримав вирок
Заступника начальника Тернопільської ОВА Гайдука засуджено за хабар
фото з відкритих джерел

Заступник голови Тернопільської ОВА вимагав у підприємця 1,8 млн грн

Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку, який вимагав хабар сумою 1,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

«Гайдуку призначили покарання у виді восьми років і двох місяців позбавлення волі та з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis. Вирок може бути оскаржений в Апеляції ВАКС», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Гайдук та інший заступник обладміністрації Ігор Дем’янчук просили відкат у 1,8 млн грн за погашення боргів Тернопільської ОВА перед фірмою за виконані роботи. Крім того, за ці гроші посадовці мали сприяти в укладенні з цією ж фірмою нових договорів.

Матеріали щодо Дем’янчука виділені в окреме провадження, розгляд якого зупинили у зв’язку з мобілізацією посадовця. Раніше у цій справі також фігурував колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко, але матеріали щодо нього виділили в окреме провадження.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.

Також «Главком» повідомляв, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася передавати справу колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого у корупційному злочині, до іншого суду.

Згодом Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради про нову підозру. Йдеться про незадеклароване майно на понад 2 млн грн

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Теги: суд корупція в Україні хабар Тернопіль корупція вирок Вищий антикорупційний суд

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