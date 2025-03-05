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Ексначальник Одеського обласного ТЦК Борисов постане перед судом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексначальник Одеського обласного ТЦК Борисов постане перед судом
Ексначальник Одеського ТЦК та СП правоохоронці звинувачують у відмиванні коштів
фото: Одеса – коментарі

За даними слідства, Борисов організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у період здійснення повноважень начальника Одеського ОТЦК та СП, обвинувачений, залучивши інших осіб, організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом. Загальна сума активів становить 142 927 001 грн.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Також відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

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Теги: суд кримінал Офіс Генерального прокурора гроші ТЦК

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