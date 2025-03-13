Під домашнім арештом нема куди їздити? Нардеп Тищенко продав свій лімузин
Політик зумів виторгувати за вживаний Mercedes-Benz S 400 більше грошей, ніж пропонує авторинок
Позафракційний народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. Як повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій, відповідні зміни 12 березня обранець вніс до свого майнового стану.
Джерелом доходу виступив громадян Іван Шкаврон.
За даними аналітичної системи Youcontrol, людина з такими ж ініціалами на місцевих виборах-2020 балотувалася на посаду міського голови Бучі Київської області від нині забороненої партії «Опозиційна платформа-За життя». Проте потерпів фіаско.
Джерело з оточення нардепа зазначило «Главкому»: солідний дохід нардеп отримав від продажу автомобіля Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску. Цей автомобіль з’явився у власності Миколи Тищенка за кілька днів до того, як його офіційно було зареєстровано народним депутатом IX скликання (кінець серпень 2019 року). Тоді Mercedes-Benz S 400 обійшовся Тищенку у 2,63 млн грн.
Наразі на відомій інтернет-платформі з продажу автомобілів власники Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску продають ці машини за цінами від 2 млн грн до 2,8 млн грн.
Як повідомляв «Главком», народний депутат Микола Тищенко має статус обвинуваченого у незаконному позбавленні волі людини. Окрім нардепа, у справі двоє обвинувачених: колишній поліцейський Богдан Писаренко і охоронець парламентаря Костянтин Цубер, який уже отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі, які суд замінив на два роки іспитового терміну.
З кінця січня 2025 року суд застосував до обранця цілодобовий домашній арешт.
Крім цього, проти Миколи Тищенка відкрито ще одне кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації.
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