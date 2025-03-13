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Під домашнім арештом нема куди їздити? Нардеп Тищенко продав свій лімузин

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Під домашнім арештом нема куди їздити? Нардеп Тищенко продав свій лімузин
Цей автомобіль з’явився у власності Миколи Тищенка за кілька днів до того, як його офіційно було зареєстровано народним депутатом
фото: Михайло Ткач/Facebook

Політик зумів виторгувати за вживаний Mercedes-Benz S 400 більше грошей, ніж пропонує авторинок

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. Як повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій, відповідні зміни 12 березня обранець вніс до свого майнового стану.  

Джерелом доходу виступив громадян Іван Шкаврон.

Народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн доходу від відчуження рухомого майна
Народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн доходу від відчуження рухомого майна
дані: реєстр декларацій

За даними аналітичної системи Youcontrol, людина з такими ж ініціалами на місцевих виборах-2020 балотувалася на посаду міського голови Бучі Київської області від нині забороненої партії «Опозиційна платформа-За життя». Проте потерпів фіаско.

Джерело з оточення нардепа зазначило «Главкому»: солідний дохід нардеп отримав від продажу автомобіля Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску. Цей автомобіль з’явився у власності Миколи Тищенка за кілька днів до того, як його офіційно було зареєстровано народним депутатом IX скликання (кінець серпень 2019 року). Тоді Mercedes-Benz S 400 обійшовся Тищенку у 2,63 млн грн.

18 квітня 2021 року «Схеми» зафіксували, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes – водієм був Микола Тищенко
18 квітня 2021 року «Схеми» зафіксували, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes – водієм був Микола Тищенко
скріншот: програма «Схеми»

Наразі на відомій інтернет-платформі з продажу автомобілів власники Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску продають ці машини за цінами від 2 млн грн до 2,8 млн грн.

Як повідомляв «Главком», народний депутат Микола Тищенко має статус обвинуваченого у незаконному позбавленні волі людини. Окрім нардепа, у справі двоє обвинувачених: колишній поліцейський Богдан Писаренко і охоронець парламентаря Костянтин Цубер, який уже отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі, які суд замінив на два роки іспитового терміну.

З кінця січня 2025 року суд застосував до обранця цілодобовий домашній арешт.

Крім цього, проти Миколи Тищенка відкрито ще одне кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації.

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Теги: війна Микола Тищенко декларація автомобіль гроші Верховна Рада суд

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