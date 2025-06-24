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Міністр закордонних справ Ірану відкинув заяву Трампа про початок перемир'я з Ізраїлем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Міністр закордонних справ Ірану відкинув заяву Трампа про початок перемир'я з Ізраїлем
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відкинув заяви Трампа про початок перемир'я
фото з відкритих джерел

Іран ухвалить остаточне рішення про припинення військових операцій пізніше

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував останню заяву президента США Дональда Трампа про припинення вогню. У соціальній мережі Х Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує, передає «Главком».

«Як Іран неодноразово заявляв: саме Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки. Станом на зараз жодної «угоди» про припинення вогню чи зупинення бойових дій не існує», – написав глава іранського МЗС.

Міністр закордонних справ Ірану відкинув заяву Трампа про початок перемир'я з Ізраїлем фото 1

Він зазначив, що тільки за умови, коли ізраїльський режим «припинить свою незаконну агресію проти іранського народу» не пізніше четвертої години ранку за тегеранським часом, Іран не завдаватиме удари у відповідь.

«Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню.

Варто зазначити, що Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно.

Трамп заявив, що домовленість про повне припинення вогню набере чинності вже за шість годин з цього моменту, наразі Ізраїль та Іран завершують фінальні операції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір.

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».

До слова, за повідомленням CNN, Іран не отримував жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить у цьому жодної потреби. 

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Теги: Іран Ізраїль перемир'я

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