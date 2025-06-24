Верховний лідер Ірану: Наша країна ніколи не здається

«Іранська нація – це не нація, яка здається»

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір, передає «Главком».

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».

Those who know the Iranian people and their history know that the Iranian nation isn’t a nation that surrenders. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 23, 2025

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати.

До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

Вже 23 червня, у відповідь, Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі.

Зокрема, ракети були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки. Іранське державне телебачення Irib повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

Тим часом Трамп назвав атаку Ірану на американську базу в Катарі «слабкою відповіддю»:

«Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, яку ми очікували і дуже ефективно відбили. Було випущено 14 ракет – 13 перехоплено, а одна «відпущена», бо летіла у безпечному напрямку».

Пентагон підтвердив, що іранська атака була заздалегідь узгодженою та мала символічний характер.

Іран випустив ракети середньої дальності після попереднього повідомлення катарських і американських посадовців.

Повідомлень про жертви серед американських військових не надходило.