Трамп поспішив з привітаннями? Тегеран заявив, що не отримував пропозицій про припинення вогню

За словами Трампа, вже за добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни

Трамп вже встиг привітати Ізраїль та Іран з тим, що країни ухвалили рішення про припинення вогню

Іран не отримував жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить у цьому жодної потреби. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника, інформує «Главком».

«Іран продовжить боротися, доки не досягне тривалого миру, і що він розглядає заяви з боку Ізраїлю та США як «обман», спрямований на виправдання атак на інтереси Ірану.

У цю саму мить ворог здійснює агресію проти Ірану, і Іран перебуває на стадії прийняття рішення щодо посилення ударів у відповідь, не маючи жодного бажання слухати брехню своїх ворогів», – зазначив іранський високопосадовець.

Своєю чергою речник ізраїльської армії відмовився коментувати заяву Трампа про припинення вогню.

Також іранські ЗМІ повідомляють про вибухи в Тегерані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню.

Та вже встиг привітати країни із тим, що їм вистачило витривалості, мужності й розуму, щоб зупинити те, що, ймовірно, буде названо «дванадцятиденною війною».

За його словами, вже за добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни, яке буде відзначене у всьому світі.

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір.

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».

Окрім цього Трамп зробив допис, яким заінтригував мережу. Американський лідер написав: «Вітаю світе, настав час для миру».