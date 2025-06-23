Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп натякнув на зміну влади в Ірані
Трамп хоче, щоб «Іран став великим знову»
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп вважає, що нинішній «іранський режим» не здатен зробити Іран великим, тому його можна було б замінити 

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.

«Політично некоректно вживати термін «зміна режиму», але якщо нинішній іранський режим не здатен ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!» – написав Трамп.

Скорочення MIGA розшифровується як Make Iran Great Again – «Зробити Іран знову великим», що є відсилкою до його передвиборчого гасла Make America Great Again (MAGA).

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, президент країни Дональд Трамп мав два головні занепокоєння щодо ударів по об’єктах іранської ядерної програми: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як ідеться в матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани про удари. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб «затуманити плани атаки». Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.

Теги: Дональд Трамп Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед ветеранів збройних сил США новина про депортацію афганців викликала хвилю обурення
США хочуть депортувати афганців: ветерани та правозахисники обурені
26 травня, 05:11
Американський лідер може змінити позицію, а рішення щодо санкцій ще не ухвалено
WSJ: Трамп може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчим часом
27 травня, 03:53
Трамп і Маск мають взаємні претензії
Чи помириться Трамп із Маском? Видання Politico розповіло про запланований телефонний дзвінок
6 червня, 10:47
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
10 червня, 06:32
Трамп:Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
17 червня, 09:44
Зустріч з представником Ірану пройде у Женеві
Європа проведе ядерні переговори з Іраном – Reuters
19 червня, 00:56
Тамп і Путін проговорили 50 хвилин
Путін провів телефонну розмову із Трампом
14 червня, 19:44
Кіпр готує інфаструктуру на випадок атаки Ірану
Іран може атакувати одну з країн ЄС: уряд готує бомбосховища для населення
15 червня, 16:18
Володимир та Олена Зеленські на зустрічі президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауе
Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня
16 червня, 20:58

Політика

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані
Трамп натякнув на зміну влади в Ірані
США сумніваються, що одне бомбардування зупинить ядерну програму Ірану
США сумніваються, що одне бомбардування зупинить ядерну програму Ірану
Трамп заявив, що США стали «гарячими, як пістолет» після ударів по Ірану
Трамп заявив, що США стали «гарячими, як пістолет» після ударів по Ірану
Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану
Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану
Зеленський прокоментував удари США по Ірану
Зеленський прокоментував удари США по Ірану
Трамп заявив, що США «вирвали бомбу з рук» Ірана
Трамп заявив, що США «вирвали бомбу з рук» Ірана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
64K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
30K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
26K
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко
25K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua