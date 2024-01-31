Міноборони Росії заявило про атаку безпілотників у Псковській області
Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає
Міністерство оборони країни-агресорки заявило про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області. Про це в середу, 31 січня, повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається, відповідний інцидент стався вночі. Дрон нібито збили за допомогою системи протиповітряної оборони в небі над територією Псковської області Російської Федерації.
«Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області», — йдеться в повідомленні.
Традиційно оборонне відомство РФ звинуватило в атаці «київський режим».
Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає. На момент публікації новини губернатор регіону Михайло Ведерніков не повідомляв про роботу ППО чи деталей імовірної атаки БПЛА у області.
Нагадаємо, у ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа.У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.
Також у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново.
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