ЗСУ пояснили, чому Росія не використовувала флот під час недавніх обстрілів України

При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії РФ не застосовувалися

Внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

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За словами капітана 3 рангу, станом на сьогоднішній ранок в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

Представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували два кораблі в Чорному і один в Азовському морях, але вони не були носіями ракет.

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«Щодо участі цих одиниць (в обстрілах – «Главком»), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням», – зазначив Плетенчук.

Речник Військово-морських сил наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів розташована в Севастополі.

«І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії – нема», – сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що це може бути основною причиною, яка стала «наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту РФ» в акваторії Чорного моря.

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Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Так, пошкоджено:

39 приватних будинків

14 багатоквартирних будинків

2 приміщення освітніх закладів

90 автомобілів

складські приміщення, церква, низка підприємств.

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Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

До слова, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.