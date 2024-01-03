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ЗСУ пояснили, чому Росія не використовувала флот під час недавніх обстрілів України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому Росія не використовувала флот під час недавніх обстрілів України
Як зазначив Плетенчук, росіяни відчувають проблеми з логістичним забезпеченням флоту
фото з відкритих джерел

При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії РФ не застосовувалися

Внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За словами капітана 3 рангу, станом на сьогоднішній ранок в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

Представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували два кораблі в Чорному і один в Азовському морях, але вони не були носіями ракет.

«Щодо участі цих одиниць (в обстрілах – «Главком»), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням», – зазначив Плетенчук.

Речник Військово-морських сил наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів розташована в Севастополі.

«І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії – нема», – сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що це може бути основною причиною, яка стала «наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту РФ» в акваторії Чорного моря.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Так, пошкоджено:

  • 39 приватних будинків
  • 14 багатоквартирних будинків
  • 2 приміщення освітніх закладів
  • 90 автомобілів
  • складські приміщення, церква, низка підприємств.
9 фото
На весь екран

Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. 

До слова, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

Теги: росія обстріл корабель ЗСУ Севастополь

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