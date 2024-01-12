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Стало відомо, коли запустять базу російського флоту в Абхазії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стало відомо, коли запустять базу російського флоту в Абхазії
Росія перебазовує кораблі Чорноморського флоту до Абхазії
фото ілюстративне з відкритих джерел

В Очамчірському районі з'явиться пункт постійного базування військово-морського флоту РФ

Пункт постійного базування Військово-морського флоту Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазької Республіки хочуть запустити в 2024 році. Про це повідомило російське пропагандистське агенство РІА Новини з посиланням на Раду Безпеки Абхазії.

«Пункт постійного базування кораблів ВМФ Росії в Абхазії може запрацювати вже цього року, розповіли в абхазькому Радбезі», – йдеться в повідомленні.

Розташування міста Очамчіре в Грузії
Розташування міста Очамчіре в Грузії
скріншот карти Грузії

Того року голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі. Відзначається, що в жовтні місцева влада заявляла, що порт в Очамчирській бухті готовий до використання Росією.

Раніше Президентка Зурабішвілі зробила заяву на тему того, чи Росія продовжує окуповувати Грузію.

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Теги: росія місцева влада Грузія Україна Абхазія влада флот

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