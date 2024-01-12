Стало відомо, коли запустять базу російського флоту в Абхазії

В Очамчірському районі з'явиться пункт постійного базування військово-морського флоту РФ

Пункт постійного базування Військово-морського флоту Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазької Республіки хочуть запустити в 2024 році. Про це повідомило російське пропагандистське агенство РІА Новини з посиланням на Раду Безпеки Абхазії.

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«Пункт постійного базування кораблів ВМФ Росії в Абхазії може запрацювати вже цього року, розповіли в абхазькому Радбезі», – йдеться в повідомленні.

Розташування міста Очамчіре в Грузії скріншот карти Грузії

Того року голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі. Відзначається, що в жовтні місцева влада заявляла, що порт в Очамчирській бухті готовий до використання Росією.

Раніше Президентка Зурабішвілі зробила заяву на тему того, чи Росія продовжує окуповувати Грузію.