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Скільки високоточних далекобійних ракет ще має Росія: дані Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки високоточних далекобійних ракет ще має Росія: дані Повітряних сил
Крилаті ракети «Калібр»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог за місяць застосує приблизно ту кількість ракет, яку здатну виготовити за цей же час

Росія, за останніми даними, має приблизно 900 високоточних далекобійних ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

«На тому ж рівні залишилася позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, і дрони, й ракети. Близько 100 застосував 2 січня», – сказав Ігнат.

Речник пояснив, що для того, щоб не залишитись ні з чим, Росія застосує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць.

«Та й із «Калібрами» питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати, з чим це пов'язано, але «Калібрів» було за оті атаки, що казав, лише три застосовано 2 січня», – звернув увагу Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

До слова, РФ вивела на бойове чергування в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр».

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Теги: обстріл ЗСУ російська ракета росія

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