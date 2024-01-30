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Гучний вибух та яскравий спалах: у російській столиці спалахнула ТЕЦ

Христина Петренко
glavcom.ua
Гучний вибух та яскравий спалах: у російській столиці спалахнула ТЕЦ
Причиною пожежі могло стати коротке замикання
Скріншот з відео

На території ТЕЦ-23 вибухнув трансформатор

У Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново. У мережі з'явилось відповідне відео.

Наразі відомо, що на території ТЕЦ-23 вибухнув трансформатор, причиною могло стати коротке замикання.

Відразу після вибухів очевидці повідомили про стовп густого чорного диму, що з'явився. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило про нічну масовану атаку українських безпілотників на регіони Росії та тимчасово окупований Крим. Міноборони РФ стверджує, що сили ППО знищили у повітрі та перехопили 21 український БпЛА над Кримом, Білгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями.

Також у суботу, 27 січня, близько 6:40 в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміла серія вибухів. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки, які було чути в центрі міста, – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів».

Днем раніше у російському Виборгу пролунав гучний вибух. А в елітному селищі «Роздори», розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе неподалік від Москви, у співробітника силових структур спалахнуло приватне бомбосховище

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Теги: ТЕЦ відео Міноборони РФ Міноборони вибух

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