Робота оборонних підприємств РФ у кілька змін: чи є загроза для України

На підприємствах збільшилася кількість робочих днів на тиждень

Те, що Росія має потужності з виробництва військового озброєння та техніки – це залишається загрозою для нас. Якщо говорити про так звану російську «оборонку», то влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час. Про це в інтерв’ю «РБК» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, на підприємствах збільшилася кількість робочих днів на тиждень. Деякі з них навіть працюють у три зміни. Але це ще не означає, що у них все гаразд в оборонній промисловості.

«Основні зусилля зараз зосереджуються на відновленні тої техніки, яка була пошкоджена або уражена на полі бою. Інше питання – це відновлення, підготовка до бойового застосування зброї і військової техніки, яка знімається з арсеналів, зі складів довгострокового зберігання, щоби привести її до нормального стану і відправити для ведення бойових дій в Україну. Третє завдання – це виготовлення нового озброєння, насамперед артилерійських систем, бронетанкового озброєння, БТРів, БМП. Четверта позиція – це виготовлення боєприпасів і ракет.

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За нашою розвідувальною інформацію, все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України. Тому ми не бачимо, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки», – зазначив розвідник.

Скібіцький каже, що підтвердження того факту, що росіянам не вистачає власних боєприпасів – це закупівля ними боєприпасів у того ж Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі.

«Якщо ми говоримо, наприклад, про артилерійські боєприпаси 122 та 152 калібру, то російські підприємства виготовили близько 2 мільйонів таких боєприпасів у 2023 році. Але це не покриває всі ті потреби, які є у збройних формувань Російської федерації», – зазначив представник ГУР.

Як розповів Скібіцький, ворог намагається налагодити і збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем. Це застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих.